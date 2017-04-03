«Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112»

«Ростелекому» по решению суда придется выплатить «Энвижн» задолженность и неустойку по контракту от 2013 г. на 32,8 млн руб. При этом «Энвижн» хотел получить в два раза больше.

У «Ростелекома» отсудили p32,8 млн

Как узнал CNews, «Ростелекому» придется выплатить «Энвижн груп» p32,8 млн — задолженность по договору на p18,2 млн и неустойку в размере p14,6 млн. Сегодня, 3 апреля 2017 г. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону оставил в силе принятое ранее решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании вышеупомянутой суммы, а жалобу оператора — без удовлетворения.

Разбирательства касались контракта, заключенного 23 декабря 2013 г. между «Ростелекомом» и «Энвижн груп», в рамках которого подрядчик оператора должен был осуществить автоматизацию объектов первой очереди системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе дежурно-диспетчерских служб Краснодарского края, включая монтаж и пусконаладку техники, а также передачу прав на использование ПО.

Из материалов суда следует, что «Энвижн» выполнил свои обязательства в полном объеме — осуществил работы на p126,1 млн и поставил ПО на p425 тыс. Однако «Ростелеком» выплатил компании только p108,3 млн, что и послужило причиной иска, который «Энвижн» подал 1 декабря 2016 г.

Проект автоматизации службы «112» в Краснодаре стал поводом для многомиллионных разбирательств между подрядчиком и субподрядчиком — «Ростелекомом» и «Энвижн»

«Ссылки ответчика на то, что истцом не было предоставлено обеспечение гарантии подрядчика на товары, являются несостоятельными, поскольку непредоставление гарантии не освобождает заказчика от оплаты выполненных работ, — говорится в заключении суда первой инстанции от 26 января 2017 г. — Доводы ответчика о том, что истцом не предоставлен счет на оплату, также не принимается во внимание, поскольку счет не является первичным документом, так как не отражает факт хозяйственной деятельности. Подписывая акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости работ и затрат, акты приема-передачи неисключительных прав использования программ, а также товарные накладные, ответчик знал об имеющейся у него обязанности по оплате указанных сумм».

В «Ростелекоме» на момент публикации материала не прокомментировали CNews отношение компании к вынесенному сегодня судом вердикту об отклонении апелляционного иска и не ответили на вопрос, намерен ли оператор обжаловать данное решение.

Рассматриваемый здесь фронт работ достался «Энвижн» в качестве субподряда. Анализ сайта госзакупок указывает на то, что первоначальным их заказчиком является Департамент государственного заказа Краснодарского края, заключивший с «Ростелекомом» контракт на их исполнение за p140 млн.

«Энвижн» хотел отсудить в два раза больше

Примечательно, что суд первой инстанции удовлетворил претензии «Энвижн» лишь частично. В своем иске компания также настаивала на выплату «Ростелекомом» в ее пользу еще почти p33 млн в качестве процентов «за пользование чужими денежными средствами». Однако суд посчитал, что данные требования истца удовлетворению не подлежат — на основании ряда законодательных норм и «сложившейся судебной практики».

В «Энвижн» на момент публикации не ответили на вопрос CNews, удовлетворена ли компания итогами разбирательства и не планируете ли каких-нибудь дополнительных исков или жалоб в его рамках.

Несколько фактов об «Энвижн»

Компания «Энвижн груп» ведет свою историю с 2001 г. и на данный момент является одним из крупнейших системных интеграторов в России — 15 место среди отечественных ИТ-компаний в рейтинге CNews 100 по итогам 2015 г. с размером совокупной выручки в p19,2 млрд.

В июле 2015 г. МТС и ее контролирующий акционер — АФК «Система» — сообщили о сделке по купле-продаже «Энвижн груп». За данную компанию МТС заплатила «Системе» до p15 млрд. Эта сумма учитывала долги интегратора на p10 млрд, которые должны были покрыться за счет сделки.

В результате МТС стала единственным акционером «Энвижн груп» и всех его дочерних предприятий, включая российскую Sitronics Telecom Solutions и чешскую Nvision Czech Republic. Поскольку данное приобретение являлась сделкой с заинтересованностью, она сначала была одобрена специальным комитетом независимых директоров МТС, а потом уже самим советом директоров сотового оператора.

Что касается продавца, то АФК «Система» вложилась в «Энвижн груп» в 2012 г. Тогда подконтрольный корпорации холдинг РТИ получил 50% плюс одну акцию системного интегратора. За это он заплатил p3 млрд наличными и передал ИТ-активы холдинга «Ситроникс» (был подконтролен РТИ): «Ситроникс информационные технологии» и «Ситроникс телекоммуникационные решения» (чешский производитель ПО для телеком-операторов, бывший Strom Telecom).

При этом появившийся у РТИ пакет акций не давал контроля над «Энвижн груп» (условия сделки). Его «Система» установила лишь в начале 2014 г., когда выкупила еще 38,75% акций компании, заплатив за них $82,5 млн, из которых $37,5 млн — наличными, а $45 млн — в виде акций «Системы».

Продавцами выступили сооснователи интегратора Дмитрий Тараба и Алексей Глотов, а также фонд Marschall Capital Partners (MCP) предпринимателя Константина Малофеева. Остававшиеся 11,25% акций «Энвижн групп» в конце 2016 г. АФК «Система» приобрела у бывшего президента системного интегратора Антона Сушкевича за $10 млн.