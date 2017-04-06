«Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге

«Билайн» представил опцию для безлимитного мобильного интернета в роуминге. Кроме того, пользователям «дорогого» пакетного тарифа теперь доступна возможность использовать за границей включенный роуминг. Но в обоих случаях скорость будет ограничена.

«Билайн» предложил опцию для безлимитного интернета за рубежом

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представил новые предложения для интернет-роуминга за рубежом. В частности, оператор предложил опцию для безлимитного интернета в роуминге. Она стоит 350 руб. в сутки.

В рамках опции абонент получает пакет трафика объемом 100 МБ до конца суток. Этот пакет расходуется на максимальной скорости. По исчерпании пакета доступ в интернет не прекращается, но скорость доступа снижается до 128 Кбит/с.

Несколько лет назад «Билайн» уже делал интересное предложение для зарубежного инетернет-роуминга. На территории нескольких десятков стран, наиболее популярных среди путешественников, была введена пакетная тарификация. При первом выходе в интернет с абонента списывается 200 руб. За это ему предоставляется пакет из 40 МБ, который действует до конца суток. По исчерпании пакета один мегабайт стоит 5 руб.

Такой вид тарификации применяется на территории стран Прибалтики и Скандинавии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Хорватии, Черногории, Греции, Египта, Турции, США, Таиланда, Камобджи и др. Сейчас число таких стран увеличилось до 90. Добавилось 18 новых государств, среди которых ОАЭ, Австралия, Бразилия, Тунис, Марокко, ЮАР, Южная Корея и др.

Пакет трафика будет расходоваться и за рубежом

Новая опция для безлимитиного интернета в роуминге также действует на территории только этих стран. Еще одно предложение «Билайна», связанное с интернет-роумингом - это расширение возможностей пакетного тарифа «Все за 1800».

У пользователей «Билайна» появилась возможность включить в заграничном роуминге

безлимитный мобильный интернет, но с ограничением скорости

Тариф «Все за 1800» за 1,8 тыс. руб. в месяц предоставляет пакет из 3 тыс. минут голосовых вызовов, 3 тыс. SMS-сообщений и 15 ГБ интернет-трафика, который можно использовать как в домашнем регионе, так и во внутрисетевом роуминге. Теперь трафик можно будет использовать и в поездках по упомянутым странам, правда, скорость будет ограничена 128 Кбит/с. При исчерпании пакета 1 МБ будет стоить 5 руб.

Страны СНГ в зону действия новых предложений по льготному мобильному интернету не попали. В этих странах, включая Грузию, но исключая Туркменистан, продолжает действовать ранее установленная пакетная тарификация интернет-роуминга: 200 руб. при первом включении интернета в день, за которые предоставляется 40 МБ.

В «Вымпелкоме» отмечают, что по итогам 2016 г. средний объем потребления интернет-трафика в роуминге на одного абонента вырос в полтора раза. При этом 25% пользователей не хватает пакета из 40 МБ в день.

Эксперименты «Мегафона»

Из конкурентов «Билайна» столичный «Мегафон» в конце 2012 г. представлял опцию для безлимитного интернета в роуминге. За 220 руб. абонент мог без ограничений пользоваться мобильным интернетом на территории 33 стран Европы, Прибалтики и СНГ, но скорость доступа была ограничена 64 Кбит/с.

Сейчас данная опция не доступна. В 2016 г. «Мегафон» ввел опцию «Безлимитная Италия», предоставляющую возможность неограниченного доступа в интернет на территории данной страны по цене 500 руб. в сутки. В компании отмечают, что думают о запуске аналогичной опции и в других странах.

Безлимитный интернет в роуминге от МТС

МТС летом 2016 г. ввела серию опций «Бит» для безлимитного интернета в роуминге на территории определенных стран. Опция «Бит за границей» за 450 руб. в сутки предоставляет доступ в интернет на максимальной скорости в пределах 100 МБ в сутки, затем скорость снижается до 128 Кбит/с.

Опция «Макси Бит» предоставляет за 700 руб. в сутки доступ в интернет в пределах 200 МБ в сутки, затем скорость снижается до 128 Кбит/с. Наконец, опция «Супер Бит» за границей предоставляет за 1,6 тыс. руб. в сутки полностью неограниченный доступ в интернет на территории целого ряда стран.