Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций

Telenor избавляется от акций Veon

Норвежский Telenor объявил о новом размещении принадлежащих ему акций телекоммуникационной группы Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под брендом «Билайн»). Всего на американской бирже NASDAQ будет продано 70 млн американских депозитарных акций (ADS), выпущенных на акции Veon.

Объем размещения составляет 4% от общего числа акций Veon. Цена размещения установлена на отметке $3,75 за одну ADS – она представляет из себя дисконт в размере 5,5% к последней цене торгов на бирже NASDAQ. Таким образом Telenor сможет выручить от размещения $259 млн. Организаторами размещения выступили Citigroup и Morgan Stanley.

Драматическая история инвестиций Telenor

Telenor был давним инвестором российского оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн»): норвежцы стали его крупным акционером еще в 1998 г. В 2001 г. другим крупным совладельцем «Вымпелкома» стала «Альфа-групп». В 2005 г. между сторонами начался длительным конфликт относительно выхода «Вымпелкома» на Украину.

Telenor контролировал украинского оператора «Киевстар» и возражал против прихода на Украину «Вымпелкома». Но «Альфа-групп» смогла провести сделку по покупке «Вымпелкомом» компании «Украинские радиосистемы». Telenor попытался нарастить свою долю в «Вымпелкоме», но против выступили российские власти в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

За две распродажи акций Vimpelcom норвежский Telenor выручил $820 млн

Конфликт завершился в 2001 г.: «Вымпелком» и «Киевстар» были объединены в группу Vimpelcom, основными акционерами которой стали Telenor и «Альфа-групп». Новое противостояние между сторонами началось в 2010 г.: «Альфа-групп» выступила за глобальную экспансию Vimpelcom и поглощение им международного холдинга Wind Telecom, объединявшего итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетского холдинга Orascom Telecom.

Сделка по покупке Wind Telecom все-таки состоялась, а основатель этого холдинга Нагиб Савирис (Nagib Sawiris) получил долю в Vimpelcom. Впоследствии «Альфа-групп» и Telenor стали выкупать акции Vimpelcom у Савириса. Но в ситуацию вновь вмешалась ФАС, настояв на том, чтобы доля Telenor в Vimpelcom не превышала долю «Альфа-групп».

Решение о продаже

После этого Telenor признал свое поражение в борьбе за Vimpelcom. Масла в огонь подлил и начавшийся в 2014 г. скандал вокруг взяток, которые Vimpelcom выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Власти Норвегии начала собственное расследование относительно роли Telenor в данных событиях.

В итоге осенью 2015 г. Telenor принял решение о продаже своей доли в Vimpelcom. На тот момент у норвежцев экономическая доля в Telenor составляла 33%, голосующая 43%. Такое неравномерное распределение было связано с тем, что помимо обыкновенных акций Vimpelcom, Telenor владел также 305 млн привилегированных акций оператора (14% от общего числа).

Префы Vimpelcom обладали правом голоса и не получали дивидендов. При этом Telenor должен был их конвертировать до апреля 2016 . Этого не произошло и префы сгорели. Осенью 2016 г. Telenor продал на бирже NASDAQ 164 млн акций ADS (9,2% от общего числа) за $560 млн.

Прошлогоднее размещение

Тогда же Telenor провел в Европе размещение трехлетних облигаций на сумму $1 млрд, которые могут быть конвертированы в принадлежащие норвежцам ADS Vimpelcom. Цена конвертации составит $4,1 за одну ADS (40% премия к цене прошлогоднего размещения). Telenor готов таким образом конвертировать 11,6% акций Vimpelcom.

После нынешнего размещения доля Telenor в Vimpelcom снизится до 23,7% (с учетом ADS, подлежащих конвертации). В случае же осуществления конвертации всех облигаций доля Telenor сократится до 12,1%. Всего за два размещения акций Vimpelcom норвежский Telenor смог заработать на них $820 млн.