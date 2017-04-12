МТС потратила 500 миллионов на инфраструктуру для корпоративных клиентов

МТС на 20% увеличила число проектов своих корпоративных клиентов, в которых оператор строит телекоммуникационную инфраструктуру за свой счет. Объем соответствующих инвестиций оператора за 2016 г. составил 500 млн руб.

МТС помогает корпоративным клиентам

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) в 2016 г. на 20% увеличил число проектов своих корпоративных клиентов, в которых оператор за свой счет строит необходимую телекоммуникационную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили в компании.

В рамках таких проектов оператор создает корпоративному клиенту инфраструктуру с необходимыми параметрами по скорости, качеству, покрытию, безопасности и пропускной способности. Реализуются проекты при помощи фемтосот (миниатюрные базовые станции, устанавливаемые в помещении), репитеров, полноформатных и мини-базовых станций и волоконно-оптических каналов связи.

Общее число таких проектов МТС составило 2 тыс. Объем соответствующих инвестиций МТС за 2016 г. достиг 500 млн руб.

В том числе количество базовых станций, установленных МТС специально для своих конкретных корпоративных клиентов, выросло на 30%. Число репитеров и фемтосот – примерно в два раза.

Какие проекты берется финансировать МТС

Как правило, более половины проектов, в которых МТС берет на себя расходы по созданию инфраструктуры, приходится на малые областные города или отдаленные территории, где заказчик часто является единственным или основным потребителем телеком сервисов.

Объем инвестиций МТС в клиентскую инфраструктуру в 2016 г. составил 500 млн рублей

В частности, это могут быть новые промышленные производства, логистические центры, торговые комплексы, новые жилые помещения, которые строятся в «чистом поле», где ранее не было экономической целесообразности в строительстве инфраструктуре связи.

В МТС пояснили, что рост в 2016 г. количества проектов корпоративных клиентов, в которых оператор оплачивает строительство инфраструктуры, связан с изменением критериев, при которых компания готова взять на себя расходы по созданию сети по запросам заказчика. Если речь идет о проектах системной интеграции или реализации значимых проектов по автоматизации бизнес-процессов посредством комплексных решений МТС, то компания готова инвестировать и строить сеть «под клиента».

Связь для фармацевтической компании

Одним из таких проектов в 2016 г стало строительство сети для фармацевтической группы «Роста». МТС «с нуля» построила высокотехнологическую инфраструктуру связи при помощи внешних базовых станций и комплекта indoor-оборудования (используется внутри помещения) в новом логистическом комплексе, расположенном в индустриальном парке «PNK-Валищево» в Подольском районе. Проектирование сети осуществлялось одновременно с проектирования здания, что способствовало обеспечению качественного покрытия как голосовых сервисов, так и высокой скорости мобильного интернета.

Также на основе своей сети МТС организовала защищенный канал по технологии APN, который объединяет логистические комплексы группы «Роста» в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Кроме того, услуга «Мобильные сотрудники» позволила компании собирать информацию о маршрутах передвижения своих специалистов и времени, которое они затрачивают на выполнение каждой операции.

Проект «Мегафона» для подмосковного заода

В последнее время сотовые операторы активно рассказывают о своих проектах для корпоративных клиентов. Ранее «Мегафон» продемонстрировал работу своих M2M-сервисов (machine-to-machine, обеспечивают взаимодействие устройств друг с другом минуя человека) у одного из своих клиентов – завода строительных смесей «Глимс-Продакшн» в подмосковном Домодедово.

Став абонентом «Мегафона», предприятие в 2015 г сократило расходы на связь на 42% по сравнение с периодом, когда оно пользовалось услугами другого мобильного оператора. А благодаря услуге «Контроль кадров» (позволяющей отслеживать перемещения сотрудников), в 2015-2016 гг. удалось на треть сэкономить рабочее время и сократить расходы на топливо.