Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича

Украинский суд наложил арест на контрольный пакет акций «Укретелекома», принадлежащий группе SCM Рината Ахметова. Иск был подан Генпрокуратурой Украины, которая расследует выделение прежним владельцам «Укртелекома» бюджетных средств при прежнем президенте Викторе Януковиче.

Арест акций «Укртелекома»

Печорский суд Киева наложил арест на 93% акций «Укртелекома» — крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи. Арестованный пакет принадлежит группе System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. Также арестованы и акции «дочки» «Укртелекома» — 3G-оператора «Тримоб».

Арест был осуществлен по иску Генпрокуратуры, сообщил ее глава ведомства Юрий Луценко. Генпрокуратура проводит расследование обстоятельств состоявшейся в 2011 г. приватизации «Укртелекома», а также выделения компании по распоряжению бывшего президента Украины Виктора Януковича бюджетных средств на сумма 220 млн гривен ($27 млн по тогдашнему курсу) с целью строительства сети спецсвязи.

Сложная приватизация «Укртелекома»

Напомним, в начале 2011 г. австрийская консалтинговая компания EPIC приобрела у государства 93% акций «Укртелекома» за 10,575 млрд гривен ($1,34 млрд). Сделка была осуществлена через украинскую «дочку» EPIC — компанию ЕСУ. Одним из условий сделки стало строительство сети спецсвязи и передача ее государству до 2013 г.

У Рината Ахметова на Украине отбирают крупнейшего в стране оператора фиксированной связи

Тогда приватизация «Укртелекома» вызвала ряд вопросов. Впоследствии выяснилось, что EPIC финансировала покупку за счет двух облигационных займов на общую сумму 4,2 млрд гривен ($164 млн), выпущенных ЕСУ и выкупленных госбанками «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». Кроме того, в сделке оказались замешаны структуры Сергея Левочкина, занимавшего в то время пост главы Администрации Президента, и бывшего партнера «Газпрома» на Украине Дмитрия Фирташа.

В 2013 г. «Укртелеком» вновь сменил владельца: SCM приобрел ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций оператора. Недавно выяснилось, что сумма той сделки составила $860 млн.

Скандальная история с сетью спецсвязи

После свержения в 2014 г. Виктора Януковича у владельца «Укртелекома» начались проблемы. Новые власти выяснили вышеотмеченное обстоятельство относительно того, что ЕСУ получила деньги от государства на создание сети спецсвязи. Более того, сама сеть так и не была передана государству.

Ранее Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) провел проверку, в ходе которой выяснилось, что требования приватизации не были выполнены. ФГИ также намеревался начать процедуру судебных разбирательств по возврату «Укртелекома» государству.

Со своей стороны, в SCM заявили, что претензии Генпрокуратуры относятся к прежнему собственнику «Укртелекома». В то же время SCM заинтересована в объективном расследовании обстоятельств приватизации «Укртелекома» и будет защищать свои интересы.

Ахметова «атакуют» со всех сторон

Отметим, что в последнее время у SCM возникает все больше проблем из-за «Укртелекома». ЕСУ не смогла расплатиться с вышеупомянутыми госбанками-кредиторами. «Укртелеком» взял на себя данную задолженность, но она остается непогашенной. Это стало поводом для судебных разбирательств с банками, которые также могут привести к переходу «Укртелекома» под государственный контроль.

Кроме того, оказалось, что SCM не расплатилась с прежними собственниками «Укртелекома». В связи с этим офшор Raga Investment (бывшая «дочка» EPIC — EPIC Telecom Invest) добился ареста на Кипре активов SCM на сумму $760 млн.