ФСБ арестовала ректора главного телекоммуникационного вуза страны

ФСБ задержала ректора Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций Сергея Бачевского. Его подозревают в превышении служебных полномочий.

Задержан ректор «Бончи»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала ректора Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПБ ГУТ) Сергея Бачевского. Об этом сообщило питерское издание «Фонтанка».

Задержание произошло после обыска в кабинете Бачевского.

Ректора подозревают в «совершении деяний, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства».

Главный отраслевой вуз страны

СПБ ГУТ считается самым престижным телекоммуникационным вузом в России. Его выпускники активно трудоустраиваются в «Ростелекоме», «Вымпелкоме», МТС, «Мегафоне» и других крупных операторах связи.

Среди выпускников СПБ ГУТ хорошо известны бывший министр связи Леонид Рейман, бывший глава Росимущества Валерий Назаров, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов и т.д.

Ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций Сергей Бачевский

В 2005 г. Леонид Рейман, будучи министром связи, хотел открыть на базе СПБ ГУТ первый технопарк в рамках соответствующей федеральной целевой программы, но проект так и не был реализован.

Известно, что у СПБ ГУТ долгое время был конфликт с властями Санкт-Петербурга, связанный с большими земельными площадями вокруг вуза.

В подчинении Россвязи

Будучи федеральным государственным унитарным предприятием, СПБ ГУТ находится в введении Федерального агентства связи (Россвязь). Сергей Бачевский присутствовал на недавно прошедшей в Москве коллегии Россвязи. Глава ведомства Олег Духовницкий объявил 2016 г. годом образования в Россвязи.