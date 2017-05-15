Путин назвал зарубежные ИТ угрозой экономической безопасности России

В утвержденной Путиным Стратегии экономической безопасности России до 2030 г. на первом месте среди главных угроз оказалось стремление зарубежных государств использовать свои преимущества в уровне технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции.

Зарубежные ИТ как угроза

Владимир Путин подписал указ «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.».

Первым пунктом в списке основных вызовов и угроз по данной тематике в стратегии прописано «стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции».

Также в этом списке упоминается уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы, а также резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями.

Среди других негативных факторов в документе названы слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий («в том числе технологий цифровой экономики»).

Своим указом Президент не только утвердил упомянутую стратегию, но и поручил Правительству России в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера для ее реализации.

В подписанной Путиным стратегии экономической безопасности России одной из главных угроз прописана развитость зарубежных ИТ

Предполагается, что информационно-аналитическая поддержка реализации стратегии станет осуществляться с использованием ресурсов федеральной ИС стратегического планирования, ИАС мониторинга показателей состояния национальной безопасности, информресурсов органов госвласти и местного самоуправления.

Пути обеспечения безопасности

В числе основных направлений госполитики в сфере обеспечения экономической безопасности страны в стратегии прописано создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования иновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере.

Совершенствование норм и нормативов применения инновационных технологий («в том числе технологий цифровой экономики») руководство страны видит одной из основных задач развития системы госуправления.

Обеспечить рост реального сектора экономики авторы стратегии планируют, в том числе, за счет достижения безопасного уровня технологической независимости национальной экономики, создания ее высокотехнологичных секторов, поддержки высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

В списке главных задач по созданию условий для разработки и внедрения современных технологий первое место отведено преодолению критической зависимости от импортных поставок оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники. При этом документ предусматривает и обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям — в интересах национальной экономики.

Развитие инфраструктуры национального финансового рынка , национальной платежной системы, национальной системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений прописано в стратегии в разделе, касающемся методов совершенствования инструментов поддержки кредитования стратегических отраслей экономики.