Путину написали программу: В России построят 50 «умных» городов с Wi-Fi и беспилотниками

Проект разработанной Минкомсвязи программы «Цифровой экономики» предполагает создание в России к 2025 г. 50 «умных городов». Такие города будут застроены технопарками, в них повсеместно будет доступен Wi-Fi, жильцы с помощью электронных сервисов будут участвовать в принятии решений городскими властями, дома будут строиться с помощью цифровых технологий, а по улицам начнут ездить беспилотники.

50 «умных» городов к 2025 году

CNews продолжает публикации о проекте программу «Цифровой экономики России», подготовленной Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина. Программа описывает план развития российской ИКТ-отрасли в период до 2025г.

Один из разделов программы - «Умный город» - посвящен описанию «инновационных городов, в которых можно внедрять комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможного качества управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущего поколений».

В России планируется создать 50 «умных городов». В 2018 г. должна быть готова соответствующая концепция, а к 2025 г. - разработана онтологическая модель деятельности «умного» города, представляющая собой структурированное описание объектов умного города и отношений между ними.

В 2019 г. будет готов первый рейтинг «умных» городов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), а к 2025 г. не менее восьми российских городов будут входить в ТОП-50 мировых рейтингов «умных» городов. Впоследствии лучшие практики «умных» городов будут тиражироваться в других городах России и ЕАЭС.

Цифровое управление «умными» городами

В 2019 г. будет разработана опорная онтологическая модель управления городскими ресурсами, услугами и безопасности и типовая функциональная архитектура. В 2025 г. в 50 городах будет внедрена интегрированная цифровая платформа управления, с помощью которой будет принимать 75% решений об управлении городскими ресурсами.

Показатели и индикаторы 2018 2019 2020 2021 2025 Доля домохозяйств, в которых есть ШІІД доступ (100 мбит/с) (%) 50% 97% Доля федеральных органон государственной власти, у которых есть сверхскоростной ШПД доступ (1Гбит/с) (%) 30% 100% Доля органов государственной власти субъектов РФ. у которых есть ШПД доступ (100 мбит/с) (%) 30% 100% Доля государственных медицинских организаций, у которых есть Ш1ПД доступ (100 мбит/с) (%) 30% 100% Доля государственных образовательных организаций, у которых еегь ШПД доступ (100 мбит/с) (%) 30% 100% Абонентская плата за фиксированный доступ к интернету в % к среднедушевым денежным доходам (%) 0,10% 0,05% Количество крупных городов (1 млн. чел. и более), в которых есть устойчивое покрытие 5G 8 15 Протяженность федеральных автомобильных трасс, вдоль которых есть устойчивое покрытие подвижной радиотелефонной связи (тыс км) 20 65 Наличие опорных дата-нентров в федеральных округах (количество центров обработки данных) 4 9 Объем информации, хранящейся в российских центрах обработки данных (тыс. стойко-мест) 45 80 Соотношение расходов на развитие государственных информационных систем и на эксплуатацию государственных информационных систем (%%) 50/50 70/30 Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных 5% 10% Доля территории РФ. где обеспечена (с использованием фиксированных, мобильных и спутниковых сетей связи) передача пространственных данных о движущихся объектах 50% 90% Доля экономически освоенных территорий РФ, на которой создана единая государственная среда передачи навигационной и логистической информации 50% 90% Доля российских данных ДЗЗ в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоннформацнонных системах 30% 90% Единая электронная картофафическая основа создана в объеме, соответствующем приказу МЭР от 27 декабря 2016г №853 25% 50% 75% 100% Количество дифференциальных геодезических станций федеральной сети повышения точности определения координат 600 1200 1800

Источник: CNews Analytics

Также к 2025 г. в 50 городах на 1 кв. км будет приходиться не менее 60 беспроводных точек доступа к сети интернет (Wi-Fi), кроме того, Wi-Fi будет охвачено 75% инфраструктуры общественного транспорта.

Чиновникам придется осваивать цифровые технологии. С этой целью в 2019 г. будут утверждены изменения в профессиональные стандарты муниципальных служащих с учетом требований к навыкам работы с данными. К 2025 г. в 50 городах будет использоваться профессиональный стандарт специалиста по данным на муниципальной службе.

Мониторинг в блогах общественного мнения горожан

Проект программы предполагает активное участие жителей «умных» городов в деятельности властей. В 2019 г. планируется утверждение единых стандартов информационного обеспечения и вовлечения граждан в процессы управления городом. В 2020 г. в пилотных городах будет введена в эксплуатацию система городских информационных порталов и сервисов. В 50 городах не реже одного раза в неделю будет проводится мониторинг общественного мнения и удовлетворенности горожан с использованием цифровых сервисов анализа и социальных в социальных сетях, групп мессенджеров и блогах.

В 10 пилотных городах должна быть введена в эксплуатацию единая городская приемная городских органов управления и служб, в том числе служб ЖКХ для обеспечения предоставления обращений граждан в электронной форме (включая call-центры и клиентские службы).

В пилотных городах будет внедрена система интерактивных платформ для обслуживания и решения городских вопросов, а в 50% районах будут действовать локальные организованные сообщества (на уровне районов, дворов, многоквартирных домов) для решения локальных вопросов, использующие электронные площадки для взаимодействия.

В 2019 г. органы местного самоуправления обязаны будут использовать опубликованные ими же массивы открытых данных как первичные источники информации для принятия решений. В 2020 г. количество пользователей цифровых сервисов, функционирующих с использованием городских открытых данных, составит не менее 10%.

В 2020 г. все управляющие компании должны будут регулярно публиковать информацию на городских информационных ресурсах о планах проведения профилактических и ремонтных работ городскими службами. В 2025 г. цифровыми каналами взаимодействия с органами местного самоуправления будут охвачены все жители и гости городов - участников Концепции умных городов.

Технопарки для «умных» городов

«Умные» города должны активно производить высокотехнологическую продукцию. В 2021 г. в 50 городах будет сформировано не менее чем по одному технопарку, при этом обеспеченность населения площадями технопарков составит не менее 60 кв. м на 1 тыс. человек. Объем инвестиций в технологическую инфраструктуры технопарков на 1 кв. м площади к этому моменту составит не менее 30 тыс. руб. накопленным итогом.

Годовой объем выручки от деятельности резидентов технопарков в расчете на 1 кв. м занимаемой площади составит не менее 200 тыс. руб., годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней - не менее 22 тыс. руб. на 1 кв м.

Информатизация транспорта и беспилотники

Транспортная система «умных» городов должна быть цифровизирована. В 2018 г. будет проведена инвентаризация городских транспортных систем на предмет их готовности к внедрению цифровых технологий и разработаны типовые требования к информатизации общественного транспорта. В 2019 г. пилотные проекты по автоматизации управления парковочным пространством будут запущены в 10 городах.

В 2025 г. в 50 городах будут внедрены типовые требования к информатизации общественного транспорта: электронные табло на остановках, онлайн-доступ к информации о работе общественного транспорта, наличие цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners), наличие единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда. Уровень информатизации общественного транспорта к тому моменту составит 100%.

Градостроительная политика должна осуществляться с помощью отечественных ИТ-разработок. В 2018 г. будет разработана система мониторинга выполнения стандарта транспортного и градостроительного планирования с учетом возможностей применения отечественных и локализованных иностранных технологий комплексного транспортного моделирования.

В 2020 г. в пяти городах пройдут пилотные проекты по внедрению таких программных комплексов. К 2025 г. все проекты в области транспортного моделирования при градостроительном и транспортном планировании будут реализоваться с использованием отечественных (или локализованных) программных комплексов.

Не забыли авторы документа и о беспилотном транспорте.

В 2025 г. в 25 городах будут запущены проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированных с системами организации городского движения, а в 10 городах - пилотные проекты по интеграция беспилотного индивидуального транспорта с городскими системами. В 50 городах будет внедрена модель организации городского движения на базе технологий информационных транспортных систем, а в 10 городах в состав таких систем будут внедрены технологии межмашинного взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры.

Онлайн-мониторинг окружающей среды и автоматизация вывоза мусора

В «умном» городе не должно быть проблем с окружающей средой. В 2019 г. будут внедрены единые стандарты и технические требования к системе мониторинга состояния окружающей среды, а в 2020 г. будет утвержден единый стандарт качества состояния городской окружающей среды. В 2021 г. в 20 пилотных городах будет введена в эксплуатацию система комплексного, оперативного и автоматического мониторинга состояния окружающей среды.

В 2020 г. в 50 городах будут внедрены онлайн-карты состояния окружающей среды. В 2021 г. будут внедрены единые стандарты оперативного информирования населения о состоянии окружающей среды, а в пилотных зонах введены в эксплуатацию системы предоставления информации населению о состоянии окружающей среды. Кроме того, в пилотных зонах будет внедрен регламент оперативного реагирования городских служб на данные мониторинга окружающей среды, превышения параметров и нарушение стандарта качества.

Также планируется разработать и внедрить требования к маркировке отдельных групп продовольственных и потребительских товаров в зависимости от их влияния на окружающую среду. К 2022 г. в 50 городах охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды составит 50%.

Благодаря принятым мерам в 2025 г. уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах будет снижен на 20%. Штрафы и выплаты за негативное воздействие для крупных промышленных загрязнителей окружающей среды в 50 городах будут начисляться в автоматическом режиме на основании данных мониторинга и других методов. В этих же городах будет введена в эксплуатацию система комплексного, оперативного и автоматического мониторинга состояния окружающей среды.

Цифровые технологии должны будут решить задачу вывоза мусора. В 2020 г. в 50 городах все объекты сбора, транспортировки, сортировки, перегрузки и полигонов будут подключены к автоматизированным система мониторинга и контроля применения. В 2022 г. количество незаконных свалок по сравнению с 2017 г. будет снижено на 70%.

В 2025 г. доля договоров на вывоз мусора, сортировку и размещение отходов, заключенных в электронной форме, составит 100%. К тому же моменту АПК «Безопасный город» и КСЭОН (Комплексная система экстренного оповещения населения) в 50 городах будут интегрированы с цифровыми платформами управления городским хозяйством.

Электронная проверка прав на недвижимость и цифровой контроль за стройплощадками

В 2019 г. будет установлена нормативная возможность проверки добропорядочности участников сделки с недвижимостью в электронной форме с использование сведений государственных информационных систем. Также будет введен упрощенный режим налогогообложения для граждан, сдающих в аренду один объект недвижимости с применением электронных форм взаимодействия. В 2022 г. количество сделок аренды и купли-продажи недвижимости, заключенных в электронной форме, составит 50% от общего числа.

В 2018 г. будут утверждены отечественные стандарты применения технологий, предоставляющих возможность непрерывного контроля соответствия текущих параметров состояния объекта строительства утвержденным показателям обоснования инвестиций, в том числе технологиям информационного моделирования зданий и сооружений (BIM).

В 2022 г. все государственные органы и госкомпании будут осуществлять строительство зданий и сооружений с применением технологий BIM. В 2025 г. 80% всей недвижимости будет строиться с помощью BIM.

В 2020 г. будет установлено требованию по дистанционному предсменному осмотру и дистанционному мониторингу состояния здоровья персонала в строительстве зданий и сооружений, а также при эксплуатации опасных элементов инфраструктуры ЖКХ (лифты, высотные сооружения и т.п.) Все застройщики обязаны будут при проектировании планируемых объектов капитального строительства предусматривать интеграцию с существующими региональными и муниципальными решениями Системы-112 и КСЭОН.

Это позволит к 2023 г. снизить травматизм на строительных площадках на 15% по сравнению с 2017 г. Все строящиеся с использованием BIM-технологий объекты жилищного строительства к тому моменту будут оснащены системами мониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры (лифты, трубопроводы и т.п.) А к 2025 г. все цифровые модели зданий и сооружений будут храниться на территории России.

Дистанционный сбор показаний с коммунальных датчиков

Значительная часть раздела «Умный город» посвящена инновациям в жилищно-коммунальной сфере (ЖКХ). В 2021 г. приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и водных ресурсов будут применять 90% от числа новых потребителей и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2017-2020 гг. Доля российских приборов учета с дистанционным съемом составит 80% к 2025 г. Объем коммерческих потерь к этому будет снижен на 5% по сравнению с 2017 г., а расходы сбытовых компаний на обход и проверку снизятся на 10%.

В 2025 г. в 25 городах должны быть запущены пилотные проекты по дистанционному контролю, мониторингу, распределению и сбыту топливно-энергетических и водных ресурсов. К этому моменту количество выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения топливно-энергетических ресурсов и водных ресурсов снизиться на 30% по сравнению с 2017 г.

В 2019 г. Минэнерго и Минстрой утвердят отраслевые программы, направленные на стимулирование ресурсоснабжающих компаний внедрять цифровые технологии для повышения эффективности и надежности снабженя эффективности. Это позволит к 2022 г. привлечь не менее 10 млрд руб. частных инвестиций в данную сферу.

К 2020 г. среднее время подключения к сетям электроснабжения сократится до 90 дней, а к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоответвления - сократится на 30% по сравнению с 2017 г.

Количество заявлений на подключение к вышеназванным типам сетей, поданных в электронном виде, составит 50% от общего количества заявлений. К 2025 г. 60% заявлений на переводом на многозоновый тариф осуществляется с использованием интернета. Авторы документа не забывают и о национальной безопасности: вся информация, снимаемая с дистанционных приборов учета, будет храниться на территории России.