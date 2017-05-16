На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО»

Президент Украины ввел санкции против множества ряда ИТ-компаний, а Киевская Рада решила запретить госструктурам использование российского ПО и телекоммуникационного оборудования, намереваясь взамен в течение года создать собственный софт, не потратив на это дополнительных средств.

Украинские санкции против российских компаний

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие принятого 28 апреля 2017 г. решения Совета национальной безопасности и обороны страны, которое предусматривает санкции в отношении 468 российских и украинских структур, а также 1228 физических лиц.

В частности, в «черный список» попали ИТ-компании «Яндекс», Mail.ru Group (вместе с входящими в нее «Вконтакте» и «Одноклассниками»), «1С», Abbyy и др.

Помимо «1С» санкции наложены на других разработчиков ERP-систем: компании «Корпорация "Пару"с», и «Галактика центр», разработчика ПО для проектирования «Аскон» интеграторов «Энвижн груп», «Мастердата», ИТ-компании «Инталев Украина», «Документ менеджмент», телеканалы РБК, НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН, государственное информагентство «Россия сегодня», «НТВ-Плюс» и др. Они ограничены в правах сроком на три года — до 15 мая 2020 г.

Так, в рамках санкций активы «Яндекса», Mail.ru и их местных «дочек» на Украине будут заморожены, компаниям запрещено выводить капитал за пределы страны, а украинским гражданам и юрлицам запрещено совершать сделки с их ценными бумагами и передавать им права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

При этом местным провайдерам на территории государства придется закрыть пользователям доступ почти ко всем сервисам «Яндекса» (кроме «Погоды»), всем сервисам Mail.ru и социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники».

Президент Украины своим указом заблокировал в государстве доступ к российским ИТ-сервисам «Яндекса» и Mail.ru

Одним из объектов украинских санкций по вышеупомянутой схеме стало и ЗАО «Росбизнесконсалтинг», хотя доступ к сайту RBC.ru на Украине заблокирован не будет.

По данным ресурса VC.ru, в марте 2017 г. сервисами на сайте «Яндекса» пользовались 10,8 млн человек c Украины старше 14 лет без учета мобильных устройств. Месячная аудитория «Одноклассников» на Украине в феврале 2017 г. составила 9,5 млн пользователей. Ежемесячная аудитория «Вконтакте» в ноябре 2016 г. составляла около 16 млн пользователей.

Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов оценил для «Форбса» совокупный эффект выпадающих доходов «Яндекса» от санкций в 6,9 млрд — 10% от совокупной выручки портала и поиска в 2016 году (9,1% от консолидированной выручки).



Необходимо отметить, что многие затронутые указом Порошенко организации уже и раньше были признаны на Украине «неблагонадежными» и просто перекочевали из старых санкционных списков в новые, как это произошло, например, с «Лабораторией Касперского».

Первая реакция российских властей

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что блокировка на Украине популярных российских соцсетей и поисковиков — это бессмысленное решение, передает «Интерфакс».

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность, — заявил чиновник. — Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей — стрелять себе в ногу».

По его словам, это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения, и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и программы, позволяющие обходить блокировки. «Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти», — уверен Волин.

При этом он считает, что ответных мер России принимать не стоит, чтобы «не уподобляться».

Комментарии пострадавших компаний

Пресс-служба Abbyy уже распространила сообщение, в котором сообщила, что узнала о решении украинских властей из открытых источников. «Сейчас изучаем возможное влияние этого решения на компанию», — говорится в письме.

В пресс-службе Mail.Ru заявили, что с сожалением восприняли новость о «политически мотивированном решении властей Украины». «Это решение ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями на Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей, — говорится в официальном заявлении. — Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы».

Своей многомиллионной аудитории на территории Украины компания рекомендует использовать возможности «специальных сервисов» для обхода блокировок.

«Наших сотрудников, партнеров и клиентов на территории Украины мы хотим заверить, что все обязательства Mail.Ru Group будут исполняться перед ними в полном объеме, — заявляет компания. — Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях».

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания развивает свои сервисы для Украины с 2005 г. «Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и еще несколько десятков разных проектов, — говорится в официальном заявлении компании. — Все это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов».

Санкции против компании в «Яндексе» отождествляют с санкциями против 11 млн своих украинских пользователей и «против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов».

В «Яндексе» не считают, что действия украинских властей нанесут компании серьезный урон в масштабах всего ее трансграничного бизнеса. «Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль», — говорится в заключении заявления.

Киев ограничивает российские ИКТ

Одновременно с указом Порошенко активизировались и местные украинские власти. 15 мая 2017 г. стало известно, что Киев собирается запретить использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного и произведенного российскими компаниями. Депутаты киевского Городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы 15 мая 2017 г. поддержали проект решения, который подразумевает принятие мер по кибербезопасности, предусматривающих такие ограничения.

Запрет будет распространяться на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации. «Также запрещается использование ПО страны-агрессора для закупок», — гласит сообщение на сайте Киевской Рады.

Постоянная комиссия Киевской Рады по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения и поручила местному Департаменту ИКТ провести инвентаризацию ПО, которое применяется в Киевской Раде и Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Импортозамещение по-украински

В противовес этому решению документ предполагает, что «в течение этого года» исполнительный орган Киевской Рады разработает и внедрит украинские программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия. При этом депутаты уверены, что дополнительные затраты из городского бюджета на это не потребуются.

«Это не требует дополнительного финансирования. Расходы на программное обеспечение состоят из двух частей — покупка лицензий, а потом ежегодное обслуживание, то есть российские программы ежегодно забирают деньги из нашего бюджета, — цитирует Рада неназванных разработчиков ПО. — Мы уже имеем опыт запрета российских антивирусных программ (в частности, “Лаборатории Касперского” и «Доктора Веб» в сентябре 2015 г.; прим. CNews), мы тогда использовали зарубежные аналоги. Сейчас мы планируем применить конкурентный подход, создать собственное ПО. И затраты на внедрение программ будут даже меньшими, чем их годовое обслуживание. Соответственно Киев ничего не теряет».

По итогам рассмотрения этого вопроса комиссия Киевской Рады поручила Департаменту ИКТ разработать план мероприятий по внедрению украинского программного обеспечения для нужд местных органов власти.