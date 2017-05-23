Пострадавшим от катастрофической аварии абонентам «Мегафон» подарит минуты, трафик или кино

«Мегафон» сообщил, что сбой 19 мая будет компенсирован абонентам без необходимости обращаться в контактный центр компании. Пострадавшие пользователи могут на выбор получить 1 ГБ трафика и 50 минут звонков, или 2 ГБ трафика, или просмотр фильма на «Мегафон.ТВ».

Компенсация от «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» намерен компенсировать абонентам неудобства, вызванные многочасовым масштабным сбоем связи 19 мая 2017 г. Об этом сообщил в соцсети «Вконтакте» гендиректор компании Сергей Солдатенков. Компенсация предлагается пользователям с 20 мая, однако раньше для её получения нужно было обращаться в контактный центр оператора. Теперь такой необходимости нет.

По словам Солдатенкова, пострадавшие абоненты могут выбрать один из трёх вариантов компенсации: получить бесплатно 1ГБ трафика и 50 минут голосовой связи, или же получить бесплатно 2 ГБ трафика, или же просмотреть бесплатно один фильм на «Мегафон.ТВ». Право на компенсацию имеют абоненты, у которых во время сбоя исчезла возможность совершать голосовые звонки, получать и отправлять SMS, либо наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Эти лица получат SMS с дополнительной информацией о получении компенсации в течение следующей недели.

Напомним, ранее о готовности компенсировать неудобства своим абонентам сообщил оператор «Скартел» (торговая марка Yota), которому эти выплаты обойдутся в 20 млн руб. Размер компенсации Yota будет рассчитывать индивидуально — в зависимости от того, насколько сильно сбой затронул абонента. Для владельцев смартфонов и планшетов выплата составит до 20% от ежемесячной абонентской платы, для владельцев модемов и роутеров — до семи дней бесплатного обслуживания.

Сбой связи 19 мая

Масштабный сбой связи, произошедший 19 мая после 12:00, затронул в первую очередь абонентов «Мегафона». «Скартел» пострадал потому, что использует инфраструктуру «Мегафона». В течение нескольких часов абоненты этих операторов в ряде регионов испытывали трудности с голосовой связью и регистрацией в сети. Сбой затронул абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. К вечеру связь была восстановлена.

«Мегафон» компенсирует абонентам масштабный сбой связи

«Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов нашей сети. Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме», — сообщил Солдатенков «Вконтакте».

Причиной сбоя, по данным «Мегафона», стал отказ ПО и оборудования компании Hewlett Packard. Об этом ранее сообщил в мессенджере Telegram директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов. По словам источника CNews, вышедшее из строя ПО отвечало за работу HLR — базы данных об абонентах оператора.