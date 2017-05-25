«Мегафон» рассекретил дату запуска виртуального оператора для пользователей «Вконтакте»

«Мегафон» запускает виртуального оператора для пользователей социальной сети «Вконтакте». Его ключевой особенностью будет включенное в абонентскую плату прослушивание музыки, который в «Мегафоне» называют первым такого рода предложением в мире.

«Мегафон» запускает VK Mobile

15 июня 2017 г. «Мегафон» запустит VK Mobile – виртуального оператора для пользователей социальной сети «Вконтакте». Об этом в Лондоне на презентации новой стратегии «Мегафона» объявил коммерческий директор оператора Влад Вольфсон.

Сеть «Вконтакте» принадлежит холдингу Mail.ru Group. В начале 2017 г. «Мегафон» приобрел контрольный пакет Mail.ru Group за $740 млн.

Тариф с прослушиванием музыки

Пользователи VK Mobile получат ряд интересных предложений: безлимитный доступ к сети «Вконтакте», возврат части потраченных средств на контент (cash-back) и включенный в абонентскую плату доступ к прослушиванию музыки. Вольфсон говорит, что включение в абонентскую плату музыки является первым такого рода предложением в мире.

VK Mobile будет не первым виртуальным оператором, созданным «Мегафоном». На сети «Мегафона» с 2014 г. работает виртуальный оператор Yota. Вольфсон назвал его «классным» оператором с уникальной абонентской базой. В «Мегафоне» также считают правильным подход с предоставлением услуг под различными брендами.

«Мегафон» запустит виртуального оператора для пользователей соцсети «Вконтакте» 15 июня

Сервисы Mail.ru Group покрывают 95% аудитории Рунета, поэтому партнерство с интернет-холдингом поможет «Мегафону» лучше узнать потребности своей абонентской базы и предложить им новые цифровые сервисы, сообщила операционный директор сотового оператора Анна Серебряникова. Кроме того, «Мегафон» готов и к партнерству с глобальными цифровыми сервисами, в том числе через специальный интерфейс обмена данными (API).

Отказ от тарифной гонки

В целом в своей тарифной политике «Мегафон» более не будет копировать конкурентов. «Вы, наверное, могли обратить внимание, что стоит одному оператору запустить предложение «Ноль за что-нибудь», как через неделю аналогичное предложение появляется у конкурентов, - говорит Влад Вольфсон. – Мы больше так делать не будем и сфокусируемся на предоставлении тарифов, удобных для наших пользователей».

«Мегафон» также предоставит возможность абонентам более тонко настраивать свои тарифные планы, например, подключать безлимитный доступ к социальным сетям.