Facebook приравнял «пиратское железо» к оружию и наркотикам

По новым правилам, через Facebook нельзя продавать телеприставки, которые обеспечивают нелегальный стриминг контента. Речь идет об устройствах с предустановленными модификациями пакета ПО Kodi. Эти приспособления стали 13 пунктом в списке, где ранее присутствовали лишь общепринятые категории запрещенных товаров

Facebook запретил продажу телеприставок

Facebook включил в свою коммерческую политику запрет на продажу продуктов, которые поощряют или делают возможным «пиратский» доступ к цифровым медиа. Отныне такие приспособления нельзя распространять через соцсеть — это прописано в новом, тринадцатом пункте стандартного списка запрещенных товаров, где до сих пор присутствовали традиционные запреты на продажу оружия, алкоголя, наркотиков и т. п.

В первую очередь ограничение должно затронуть телевизионные приставки и другие стриминговые устройства, которые используют пиратские модификации медиа-пакета Kodi или похожий софт для распространения нелегального контента. Устройства просты в использовании, по состоянию на 2017 г. они поставляются уже с предустановленными программами и не требуют тонкой настойки. Их применение обеспечивает «пиратам» широкую аудиторию.

Решение соцсети одобрил глава Федерации по борьбе с нарушением авторских прав (FACT) Кирон Шарп (Kieron Sharp), отметив, что Facebook не одинок в этой инициативе: ранее похожие меры ввели Amazon и eBay. Кроме того, в апреле пиратские стриминговые приспособления были признаны незаконным товаром Судебной палатой Евросоюза.

Kodi и пиратство

Сам по себе Kodi является кроссплатформенным комплектом ПО с открытым кодом, который включает в себя одноименный медиаплеер. Пакет используется для трансформации ПК в домашний кинотеатр и позволяет управление с помощью дистанционного пульта. Созданный в 2003 г., Kodi был изначально рассчитан на работу с Xbox, но сейчас он поддерживает все популярные ОС, телеплатформы и архитектуры.

Facebook присоединился к Amazon и eBay в борьбе с телепиратством



Kodi можно использовать в самых разных, в том числе пиратских целях, поскольку его открытый API позволяет дописывать к пакету различные плагины. Сам плеер написан на С++, плагины пишутся на Python. Благодаря лояльности разработчиков Kodi, кастомные расширения можно установить прямо изнутри плеера.

Что еще нельзя продавать на Facebook

Пиратские телеприставки стали 13 пунктом в списке товаров, запрещенных к продаже через Facebook. Как известно, через соцсеть нельзя распространять наркотики, в том числе легкие, а также медикаменты, для покупки которых нужен рецепт. Помимо этого, запрещены к продаже табачные изделия и аксессуары, алкоголь, небезопасные пищевые добавки, оружие и животные.

Товары для взрослых запрещены к продаже сразу в трех пунктах: «Товары и услуги для взрослых», «Товары для здоровья взрослых» и «Товары с откровенно сексуальным позиционированием». Также нельзя продавать товары, в распространении которых компания может заподозрить мошенничество, и нематериальные товары, вроде услуг и подписок.