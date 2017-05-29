«Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка

«Мегафон» нашел замену тарифам с безлимитным доступом в интернет. Теперь абонентам предлагается безлимитный доступ к основным мессенджерам и социальным сетям, правда, перечь данных сервисов неравномерно распределен между тарифами.

Безлимитные мессенджеры

«Мегафон» представил новую линейку пакетных тарифных планов «Включайся». Вместо безлимитного интернет-трафика новые тарифы предлагают неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджерам и другим интернет-сервисам.

Младший тариф в линейке - «Пиши» - за абонентскую плату 350 руб. в месяц (здесь и далее цены для Москвы) предусматривает 350 минут телефонных вызовов, 200 SMS-сообщений, 2 ГБ интернет-трафика и бесплатный трафик для мессенджеров WhatsApp, Viber и eMotion (мессенджер, созданный «Мегафоном»). Тариф ориентирован на пользователей, которым необходимы различные виды обмена сообщениями.

Тарифный план «Говори» за абонентскую плату 500 руб. в месяц предусматривает 600 минут вызовов, 3 ГБ интернет-трафика и безлимитный трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion. Тариф ориентирован на пользователей, которым необходимо голосовое общение вместе с обменом сообщениями в мессенджерах.

Тариф «Слушай» предназначен для любителей музыки. За абонентскую плату 500 руб. в месяц предлагается 250 минут вызовов, 6 ГБ интернет-трафика, безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion) и музыкальным сервисам («Вконтакте Музыка», Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq).

Безлимитные социальные сети

Тариф «Общайся» предназначен для активных интернет-пользователей. В тариф за 600 руб. в месяц входит 500 минут вызовов, 12 ГБ интернет-трафика, безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion) и социальным сетям («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»).

Тарифный план «Смотри» предназначен для активных пользователей интернета и потокового видео. За 950 руб. в месяц тариф предлагает 1,2 тыс минут звонков, 16 ГБ интернет-трафика, 20 ГБ трафика на сервис YouTube и безлимитный трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, eMotion) и социальные сети («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram).

Тариф Абонентская плата, руб/месяц Включенный пакет голосовых вызовов, минуты Расход минут из пакета на межгород Включенный пакет интернет-трафика, ГБ Включенный пакет SMS Использование пакетов во внутрисетевом роуминге Безлимитные социальные сети Безлимитные мессенджеры Безлимитные музыкальные сервисы Трафик для видео-сервисов MegafonTV "Пиши" 350 350 - 2 200 - - WhatsApp, Viber, eMotion - - - "Слушай" 500 250 - 6 - только данные - WhatsApp, Viber, eMotion "Вконтакте Музыка", "Яндекс.Музыка", BOOM, Zvooq 20 Гб для Youtube 50 ТВ-каналов "Говори" 500 600 + 3 - только голос - WhatsApp, Viber, eMotion - - - "Общайся" 600 500 + 12 - + "Вконтакте", "Одноклассники, Facebook WhatsApp, Viber, eMotion - - 50 ТВ-каналов, 2 фильма "Смотри" 950 1 200 + 16 - + "Вконтакте", "Одноклассники, Facebook, Instagram WhatsApp, Viber, eMotion - - 50 ТВ-каналов, 4 фильма "Премиум" 3 000 5 000 + 20 безлимит + "Вконтакте", "Одноклассники, Facebook, Instagram WhatsApp, Viber, eMotion, Telegram, FB mesanger, OK messanger "Яндекс.Музыка", BOOM, Zvooq 20 Гб для Youtube, Rutube, Vimeo 100 ТВ-каналов,4 фильма

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Наконец, тариф «Премиум» ориентирован на наиболее активных пользователей. За абонентскую плату 3 тыс. руб. в месяц он предусматривает 5 тыс. минут вызовов, безлимитные SMS-сообщения, 20 ГБ интернет-трафика, 20 ГБ трафика для видео-сервисов (YouTube, RuTube, Vimeo), безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion, Telegram, FB Messenger, OK Messenger), социальным сетям («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram) и музыкальным сервисам (Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq).

Безлимитный Facebook без безлимитного FB Messenger

На первый взгляд очевидно неравномерное распределение интернет-сервисов между тарифами. Так, из социальных сетей бесплатный доступ к Instagram предусмотрен только в тарифах «Премиум» и «Смотри». Аналогичным образом из мессенджеров бесплатный доступ к Telegram, FB Messenger и OK Messenger есть только в тарифе «Премиум». При этом доступ к социальным сетям Facebook и «Одноклассники» присутствует в большем числе тарифных планов.

Если тарифный план не содержит безлимитного доступа к каким-либо сервисам, то есть возможность подключения опции. Пакет безлимитного доступа ко всем вышеперечисленным мессенджеров будет стоить 2 руб. в сутки, пакет безлимитного доступа к социальных сетей («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») - 4 руб. в сутки, безлимитный доступ к Instagram - 2 руб. в сутки. Также за 4 руб. в сутки можно купить безлимитный доступ к музыкальным сервисам и за аналогичную стоимость - безлимитный доступ к видео-сервисам. За 50 руб. в месяц можно подключить безлимитные SMS-сообщения.

Хотя интернет-трафик во всех тарифах ограничен, раздавать интернет со сматрфтона в режиме опции или модема нельзя: для этого необходимо подключать дополнительную опцию.

Кроме тарифов «Пиши» и «Слушай», пакет минут можно тратить как на местные, так и междугородние вызовы. Тарифы «Премиум», «Общайся» и «Смотри» продолжают действовать при поездках по стране. В тарифе «Говори» пакет минут действует при поездках по стране, а в тарифе «Слушай» - пакет трафика. За 15 руб. в сутки можно расширить действие тарифа на внутрисетевой роуминг.

Замена тарифам с безлимитным трафиком

Новая линейка тарифов пришла на смену линейки тарифов «Все включено». В последней модификации данной линейки абонентская плата составляла от 300 руб. в месяц до 2,7 тыс. руб. в месяц. В новой линейке абонентская плата несколько выше. Пользователи новых тарифов получат дополнительную возможность в виде безлимитиного трафика на социальные сети и мессенджеры, зато в большинстве тарифов будет отсутствовать пакет включенных SMS.

Это соответствует новому подходу «Мегафона» к тарифообразованию - «more for more» (больше возможностей за большие деньги), о котором на прошлой неделе объявил коммерческий директор оператора Влад Вольфсон.

Кроме того, еще раньше «Мегафон» отказался от безлимитных тарифов на мобильном интернете - соответствующая опция была в прежней линейке тарифов, но сейчас она не доступна для новых подключений.

Напомним, что с конца 2016 г. сотовые операторы один за другим стали отказываться от тарифов с безлимитным интернет-доступом. Первым на такой шаг решилась Yota - дочернее предприятие «Мегафона» Вместо безлимитного пакета интернет-трафика оператор предложил пакеты с лимитированным объемом данных и возможность подключения дополнительной опции с безлимитным доступом к основным социальным сетям и мессенджерам.