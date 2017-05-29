«Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка
Безлимитные мессенджеры
«Мегафон» представил новую линейку пакетных тарифных планов «Включайся». Вместо безлимитного интернет-трафика новые тарифы предлагают неограниченный доступ к социальным сетям, мессенджерам и другим интернет-сервисам.
Младший тариф в линейке - «Пиши» - за абонентскую плату 350 руб. в месяц (здесь и далее цены для Москвы) предусматривает 350 минут телефонных вызовов, 200 SMS-сообщений, 2 ГБ интернет-трафика и бесплатный трафик для мессенджеров WhatsApp, Viber и eMotion (мессенджер, созданный «Мегафоном»). Тариф ориентирован на пользователей, которым необходимы различные виды обмена сообщениями.
Тарифный план «Говори» за абонентскую плату 500 руб. в месяц предусматривает 600 минут вызовов, 3 ГБ интернет-трафика и безлимитный трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion. Тариф ориентирован на пользователей, которым необходимо голосовое общение вместе с обменом сообщениями в мессенджерах.
Тариф «Слушай» предназначен для любителей музыки. За абонентскую плату 500 руб. в месяц предлагается 250 минут вызовов, 6 ГБ интернет-трафика, безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion) и музыкальным сервисам («Вконтакте Музыка», Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq).
Безлимитные социальные сети
Тариф «Общайся» предназначен для активных интернет-пользователей. В тариф за 600 руб. в месяц входит 500 минут вызовов, 12 ГБ интернет-трафика, безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion) и социальным сетям («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»).
Тарифный план «Смотри» предназначен для активных пользователей интернета и потокового видео. За 950 руб. в месяц тариф предлагает 1,2 тыс минут звонков, 16 ГБ интернет-трафика, 20 ГБ трафика на сервис YouTube и безлимитный трафик на мессенджеры (WhatsApp, Viber, eMotion) и социальные сети («ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram).
|Тариф
|Абонентская плата, руб/месяц
|Включенный пакет голосовых вызовов, минуты
|Расход минут из пакета на межгород
|Включенный пакет интернет-трафика, ГБ
|Включенный пакет SMS
|Использование пакетов во внутрисетевом роуминге
|Безлимитные социальные сети
|Безлимитные мессенджеры
|Безлимитные музыкальные сервисы
|Трафик для видео-сервисов
|MegafonTV
|"Пиши"
|350
|350
|-
|2
|200
|-
|-
|WhatsApp, Viber, eMotion
|-
|-
|-
|"Слушай"
|500
|250
|-
|6
|-
|только данные
|-
|WhatsApp, Viber, eMotion
|"Вконтакте Музыка", "Яндекс.Музыка", BOOM, Zvooq
|20 Гб для Youtube
|50 ТВ-каналов
|"Говори"
|500
|600
|+
|3
|-
|только голос
|-
|WhatsApp, Viber, eMotion
|-
|-
|-
|"Общайся"
|600
|500
|+
|12
|-
|+
|"Вконтакте", "Одноклассники, Facebook
|WhatsApp, Viber, eMotion
|-
|-
|50 ТВ-каналов, 2 фильма
|"Смотри"
|950
|1 200
|+
|16
|-
|+
|"Вконтакте", "Одноклассники, Facebook, Instagram
|WhatsApp, Viber, eMotion
|-
|-
|50 ТВ-каналов, 4 фильма
|"Премиум"
|3 000
|5 000
|+
|20
|безлимит
|+
|"Вконтакте", "Одноклассники, Facebook, Instagram
|WhatsApp, Viber, eMotion, Telegram, FB mesanger, OK messanger
|"Яндекс.Музыка", BOOM, Zvooq
|20 Гб для Youtube, Rutube, Vimeo
|100 ТВ-каналов,4 фильма
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Наконец, тариф «Премиум» ориентирован на наиболее активных пользователей. За абонентскую плату 3 тыс. руб. в месяц он предусматривает 5 тыс. минут вызовов, безлимитные SMS-сообщения, 20 ГБ интернет-трафика, 20 ГБ трафика для видео-сервисов (YouTube, RuTube, Vimeo), безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, eMotion, Telegram, FB Messenger, OK Messenger), социальным сетям («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram) и музыкальным сервисам (Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq).
Безлимитный Facebook без безлимитного FB Messenger
На первый взгляд очевидно неравномерное распределение интернет-сервисов между тарифами. Так, из социальных сетей бесплатный доступ к Instagram предусмотрен только в тарифах «Премиум» и «Смотри». Аналогичным образом из мессенджеров бесплатный доступ к Telegram, FB Messenger и OK Messenger есть только в тарифе «Премиум». При этом доступ к социальным сетям Facebook и «Одноклассники» присутствует в большем числе тарифных планов.
Если тарифный план не содержит безлимитного доступа к каким-либо сервисам, то есть возможность подключения опции. Пакет безлимитного доступа ко всем вышеперечисленным мессенджеров будет стоить 2 руб. в сутки, пакет безлимитного доступа к социальных сетей («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») - 4 руб. в сутки, безлимитный доступ к Instagram - 2 руб. в сутки. Также за 4 руб. в сутки можно купить безлимитный доступ к музыкальным сервисам и за аналогичную стоимость - безлимитный доступ к видео-сервисам. За 50 руб. в месяц можно подключить безлимитные SMS-сообщения.
Хотя интернет-трафик во всех тарифах ограничен, раздавать интернет со сматрфтона в режиме опции или модема нельзя: для этого необходимо подключать дополнительную опцию.
Кроме тарифов «Пиши» и «Слушай», пакет минут можно тратить как на местные, так и междугородние вызовы. Тарифы «Премиум», «Общайся» и «Смотри» продолжают действовать при поездках по стране. В тарифе «Говори» пакет минут действует при поездках по стране, а в тарифе «Слушай» - пакет трафика. За 15 руб. в сутки можно расширить действие тарифа на внутрисетевой роуминг.
Замена тарифам с безлимитным трафиком
Новая линейка тарифов пришла на смену линейки тарифов «Все включено». В последней модификации данной линейки абонентская плата составляла от 300 руб. в месяц до 2,7 тыс. руб. в месяц. В новой линейке абонентская плата несколько выше. Пользователи новых тарифов получат дополнительную возможность в виде безлимитиного трафика на социальные сети и мессенджеры, зато в большинстве тарифов будет отсутствовать пакет включенных SMS.
Это соответствует новому подходу «Мегафона» к тарифообразованию - «more for more» (больше возможностей за большие деньги), о котором на прошлой неделе объявил коммерческий директор оператора Влад Вольфсон.
Кроме того, еще раньше «Мегафон» отказался от безлимитных тарифов на мобильном интернете - соответствующая опция была в прежней линейке тарифов, но сейчас она не доступна для новых подключений.
Напомним, что с конца 2016 г. сотовые операторы один за другим стали отказываться от тарифов с безлимитным интернет-доступом. Первым на такой шаг решилась Yota - дочернее предприятие «Мегафона» Вместо безлимитного пакета интернет-трафика оператор предложил пакеты с лимитированным объемом данных и возможность подключения дополнительной опции с безлимитным доступом к основным социальным сетям и мессенджерам.