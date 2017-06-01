«Мегафон» побил рекорд скорости в сети 5G

Российские сотовые операторы продолжают гонку скоростей мобильного интернета, которые демонстрируют сети 5G. На этот раз «Мегафон» показал скорость до 35 Гбит/с.

Новый рекорд от «Мегафона»

На ежегодном Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) оператор «Мегафон» совместно с китайским производителем оборудования Huawei продемонстрировал работу сети пятого поколения сотовой связи (5G). В ходе теста скорость передачи данных достигла 35 Гбит/с.

Тестирование происходило в диапазоне 70 ГГц (E_band) в режиме TDD (разнос приема и передачи данных по времени). Ширина использовавшейся полосы частот составила 2 ГГц.

Помимо скоростей, в сетях 5G также низкая задержка передачи данных – до 1 миллисекунды, что позволяет использовать эту технологию в интернете вещей.

5G для беспилотного транспорта

Один из примеров применения технологии 5G – беспилотное вождение автомобилей. На демонстрационном стенде «Мегафона» был представлен макет автомобиля и комплект виртуальной реальности, с помощью которого посетитель мог ощутить, как автомобиль и окружающая инфраструктура, оснащенные множеством датчиков, взаимодействуя друг с другом по беспроводной технологии 5G, позволяют автомобилю своевременно реагировать на изменяющиеся дорожные условия, пересекать бессветофорные перекрестки, совершать автоматический обгон и т.п.

Мониторинг скорости передачи данных в сети 5G на стенде «Мегафона» на ПМЭФ

Год назад, также на ПМЭФ, «Мегафон» совместно с Huawei провели демонстрацию, которую назвали «первым шагом к 5G». Правда, тогда использовались частоты в диапазонах 2,5 ГГц и 1800 Мгц, которые уже сейчас применяются для технологии четвертого поколения сотовой связи (4G). В ходе тестов максимальная скорость передачи данных составила 1 Гбит/с.

Гонка скоростей в 5G

Через полгода, в сентябре 2016 г., «Мегафон» совместно с Nokia продемонстрировал на международном бизнес-форуме в Нижнем Новгороде возможности передачи данных в сетях 5G со скоростью до 5 Гбит/с.

Конкурент «Мегафона» - оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) – прошлой осенью совместно с Nokia провел схожий тест, в котором была продемонстрирована скорость передачи данных до 4,5 Гбит/с. А в апреле 2017 г. МТС совместно с Ericsson показали в Москве рекордную на тот момент скорость в сетях 5G – до 25 Гбит/с. Тогда использовались частоты в диапазоне 15 ГГц.