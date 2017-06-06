После масштабного сбоя «Мегафона» директор по инфраструктуре уволился вникуда

Директор по инфраструктуре «Мегафона» Александр Башмаков неожиданно покинул компанию, его место пока остается свободным. Случилось это через две недели после масштабного сбоя в сети «Мегафон».

«Мегафон» остался без директора по инфраструктуре

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил об уходе с поста своего директора по инфраструктуре Александра Башмакова. Башмаков ушел по собственному желанию. Его позиция пока остается свободным.

Башмаков пришел в «Мегафон» в 2012 г. Сначала он отвечал за стратегию, в 2015 г стал директором по инфраструктуре.

Отставка после сбоя

Уход Башмакова произошел через две недели после масштабного сбоя в сети «Мегафон». Напомним, 19 мая 2017 г. в течение всего дня абоненты «Мегафона» в Москве и ряде регионов Поволжья испытывали трудности с голосовой связью и регистрацией в сети.

Причиной сбоя стали неполадки в работе ПО Hewlett Packard Enterprise, отвечавшего за HLR - базу данных об абонентах. Сбой затронул и «дочку» «Мегафона» - компанию «Скартел» (владеет виртуальным оператором Yota).

Бывший директор по инфраструктуре «Мегафона» Александр Башмаков

«Мегафон» принял решение выплатить компенсацию пострадавшим абонентам: на выбор им предлагался пакет минут, пакет интернет-трафика или просмотр фильма. «Скартел» также выплачивал компенсации, их общий объем должен был составить до 20 млн руб.

Есть ли связь между отставкой и сбоем

В пресс-службе «Мегафона» заверили CNews, что уход Башмакова не связан с данным сбоем, однако все опрошенные изданием эксперты считают по-иному.

«Очевидно, уход Александр Башмакова является прямым следствием произошедшего сбоя, Другое дело, что Башмакова просто назначают виновным, тогда как причины сбоя находятся гораздо глубже. Римское право говорит, что «после» не значит «вследствие», - рассуждает телекоммуникационный аналитик, попросивший не называть своего имени. Другое дело, что много факторов указывают на связь между сбоем и уходом Башмакова. Таких массовых сбоев рынок не припомнит. При этом «Мегафон» почему-то отказался от резервирования HLR, и к одному кластеру приписал несколько регионов».