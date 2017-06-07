«Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн

Оператор Jazz, «дочка» Veon, приобрел 4G-частоты в Пакистане за $295 млн. Всего за последние три года группа Veon потратила на приобретение частот в Пакистане почти $600 млн.

Структура Veon выиграла аукцион по 4G-частотам в Пакистане

Пакистанский сотовый оператор Jazz стал единственным участником проведенного властями страны аукциона по продаже частот для четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. За две полосы частот шириной по 10 Мгц каждая в диапазоне 1800 МГц Jazz заплатит $295 млн.

Jazz принадлежит египетскому холдингу Global Telecom, контролирующим акционером которого является группа Veon (бывшая Vimpelcom). В России Veon работает под торговой маркой «Билайн».

Veon был представлен в Пакистане сотовым оператором Mobilink, занимающим лидирующие позиции. В 2015 г. было объявлено о слиянии Mobilnik с оператором Warid Telecom, принадлежавшим Dhabi Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Объединенная компания получила название Jazz.

Второй частотный аукцион для Veon в Пакистане

В 2014 г. Mobilink участвовал в другом аукционе пакистанских властей: за $300 млн компания выкупила две парные полосы частот шириной по 10 МГц в диапазоне 2,1 ГГц. На этих частотах работают сети третьего поколения сотовой связи (3G). То есть в общей сложности за последние три года структуры группы Veon потратили на покупку радиочастот в Пакистане $595 млн.

Всего в ходе проведенного в 2014 г. аукциона власти Пакистана выручили $1,11 млрд. 3G-частоты также приобрели основные участники пакистанского сотового рынка: местная «дочка» норвежского Telenor, Ufone (совместное предприятие властей страны и Etisalat из ОАЭ) и Zone (принадлежит China telecom).

«Дочка» Vimpelcom хочет любой ценой удержать первое место на пакистанском сотовом рынке

Тогда же власти продавали частоты для 4G в диапазонах 1800 МГц (два лота) и 800 МГц (один лот). Продан был только один лот с частотами в диапазоне 1800 МГц – его приобрел Zone. Позднее в 2015 г. власти провели аукцион по распроданному ранее лоту с частотами в диапазоне 800 МГц: два парные полосы частот шириной по 10 МГц приобрел Telenor Pakistan.

Таким образом, из частот, выставлявшихся на аукцион в 2014 г., оставался нераспроданным только один блок частот в диапазоне 1800 МГц. Именно его сейчас и приобрел Jazz.

Что касается Warid Telecom, то эта компания не принимала участия в аукционе в 2014 г. Однако еще в 2004 г. она приобрела за $291 млн частоты в диапазоне 1800 МГц, обладающие технологической нейтральности: на них можно запускать как сети второго поколения стандарта GSM так и 4G.

Поэтому первыми 4G-операторами в Пакистане стали Zone и Warid Telecom. Соответственно, Jazz, поглотив Warid Telecom, также получил возможность работы с 4G. Нынешний же аукцион значительно расширил спектр имеющихся у компании 4G-частот.

Пакистанский рынок сотовой связи

На конец 2016 г. мобильной связью в Пакистане пользовались 136,5 млн человек. Уровень проникновения составлял 70%. Jazz обслуживал 51,6 млн абонентов, Telenor Pakistan – 39,5 млн, Zong – 26,9 млн, Ufone – 18,6 млн.

«Mobilink – старейший сотовый оператор, долго и объективно державший лидерство, имевший образ непотопляемой глыбы, - объясняет эксперт по пакистанскому сотовому рынку, бывший директор по маркетингу мобильного оператора Dialog Дмитрий Бущик. - Telenor же начинал с инновационно-молодежного агрессивного дискаунтера , а сейчас стал объективным претендентом на лидерство. Mobilink же любой ценой должен удержать первое место: с этой целью был приобретен Warid telecom, осуществлен ребрендинг для маркетингового «наступления», а сейчас приобретены дополнительные частоты в наиболее быстрорастущем сегменте LTE».