«Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора

Дочерний оператор РЖД «Транстелеком» будет продавать услуги сотовой связи. Компания договорилась о создании виртуального мобильного оператора на базе сети Tele2. Для Tele2 это уже пятый крупный партнер в области виртуальных операторов.

«Транстелеком» договорился с Tele2 о собственном сотовом операторе

Компания «Транстелеком» (ТТК) подписала договор о сотрудничестве с сотовым оператором Tele2. Договор предусматривает создание «Транстелекомом» виртуального сотового оператора (MVNO) на базе сети Tele2, который будет продавать свои услуги под брендом TTK Mobile.

На первом этапе «Транстелеком» станет продавать услуги мобильной связи в Краснодарском крае и в Ростовской области. До конца 2017 г. TTK Mobile будет запущен во всех регионах, где «Транстелеком» оказывается услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), а Tele2 имеет свои сотовые сети (у Tele2 нет своих сетей, в частности, в Северо-кавказском округе).

Конвергенция между мобильной и фиксированной связью

В IV квартале 2017 г. «Транстелеком» предложит конвергентные услуги: ШПД, платное ТВ и мобильная связь. В компании обещают, что все услуги можно будет оплачивать с единого счета, причем за счет комплексного обслуживания можно будет существенно сэкономить.

TTK Mobile будет, в первую очередь, ориентироваться на существующих ШПД-абонентов «Транстелекома». Но компания намерена предложить услуги мобильной связи также и для корпоративных абонентов и в секторе M2M (автономные устройства, подключенные к интернету).

Помимо сетей GSM/3G/LTE, которыми владеет «Tele2», TTK Mobile хочет работать и на сети стандарта LTE-450. Эта сеть была построена Tele2 в 2016 г. под брендом «Скай Линк» в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов. Она обеспечивает высокую скорость передачи данных на больших расстояниях, однако для нее пока мало абонентского оборудования.

«Дочка» РЖД «Транстелеком» стала виртуальным сотовым оператором на инфраструктуре Tele2

«Транстелеком» - оператор связи, созданный РЖД. Компания владеет магистральной сетью связи, проложенной вдоль железных дорог. Также в последние годы компаний активно строить сети ШПД в различных регионах. Сейчас у компании есть такие сети в 250 городах из 56 регионов, причем Москвы в этом списке нет.

Партнеры Tele2 в области MVNO

Tele2 активно сотрудничает с крупными партнерами, желающими стать виртуальными сотовыми операторами. Услуги в сфере мобильной связи благодаря Tele2 уже предоставляют «Ростелеком» (один из акционеров Tele2) и «Эр-Телеком». Также Tele2 договорился о создании виртуальных сотовых операторов со Сбербанком и банком «Тинькофф». То есть «Транстелеком» стал для Tele2 пятым крупным партнером среди виртуальных сотовых операторов.

«Фиксированные операторы очень интересуются моделью MVNO, так как они пытаются повторить успех МГТС («Московская городская телефонная сеть»), - говорит аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров. – Однако МГТС работает на сети своего акционера – МТС, поэтому в таком подходе не все так очевидно».