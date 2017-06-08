Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает владельцев анонимайзеров, VPN и прочих сервисов блокировать доступ к запрещенным сайтам, а владельцев поисковиков — фильтровать выдачу ссылок на такие ресурсы. Эксперты считают выполнение требований законопроекта нереалистичным.

Законопроект о регулировании анонимайзеров

В Государственную Думу внесен законопроект о регулирование работы анонимайзеров, VPN и других подобных сервисов. Авторами законопроекта стали депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»). Кудрявцев является бывшим вице-президентом «Ростелекома».

Законопроект представляет собой набор поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Документ направлен на регулирование работы «владельцев информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ, а также владельцев информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети интернет, посредством которых на территории России осуществляется доступ к таким информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам или программ для ЭВМ».

Владельцам такого рода ресурсов «запрещается обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для ЭВМ» для получения доступа к запрещенным в России интернет-сайтам. Под определение таких ресурсов подходят прокси-сервера, анонимайзеры, сервисы VPN, «тунели», браузеры с функциями сжатия трафика или обеспечения анонимности (Opera, «Яндекс.браузер», Tor) и т. д.

Анонимайзеры нельзя будет использовать для доступа к запрещенным сайтам

Роскомнадзор будет ввести мониторинг такого рода сайтов и составлять их реестр. При обнаружение соответствующего ресурса ему будет направлено уведомление о предоставлении сведений, необходимых для включения сайта в реестр. Владельцы таких ресурсов должны будут ответить на запросы Роскомнадзора в течении 30 дней.

Депутаты хотят обязать владельцев анонимайзеров, VPN и поисковых систем фильтровать запрещенные сайты

После получения ответа от владельцев ресурса Роскомнадзор направит им требование о прекращении использования на территории РФ информационно-телекоммуникационных сетей для обхода блокировок. Для обеспечения выполнения данного требования Роскомнадзор предоставит владельцам такого рода ресурсов доступ к Реестру запрещенных сайтов.

Требование Роскомнадзора должно быть исполнено в течении 30 дней. В случае неисполнения требования, также как и в случае отсутствия ответа владельца ресурса на запрос Роскомнадзора о предоставлении данных, доступ к такому ресурсу будет заблокирован на территории России. То есть анонимайзеры, VPN и другие подобного рода сервисы смогут продолжить работать на территории России только при условии, что они будут блокировать доступ к запрещенным в России сайтам.

Поисковикам придется исключить ссылки на запрещенные сайты

Законопроект также вводит аналогичные требования и к операторам поисковых систем. Они должны будут обращаться в Роскомнадзор за предоставлением доступа к содержимому Реестра запрещенных сайтов, после чего из поисковой выдачи на территории России должны быть удалены ссылки на запрещенные в России ресурсы.

В Кодекс об административных правонарушениях вводятся штрафы для владельцев поисковых систем за необращение в Роскомнадзор за доступом к Реестру запрещенных сайтов, а также за неосуществление фильтрации такого рода сайтов из поисковой выдачи. Размер штрафов составит 5 тыс. руб. для физических лиц, 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. — для юридических лиц.

Отметим, что на текущий момент Госдума приняла в первом чтении другой законопроект — о блокировке доступа к зеркалам сайтов, ранее признанных пиратскими в России. Данный документ, в числе прочего, также требует от операторов поисковых систем удаления ссылок на заблокированные ресурсы, но только если они являются пиратскими.

Кто разработал данный законопроект

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что создающаяся в России с 2012 г . система блокировки доступа к противоправным сайтам полностью не достигла своей цели, поскольку существуют способы обхода блокировок, а поисковые системы выдают ссылки на зазблокированные ресурсы. Предлагаемый законопроект должен исправить эти проблемы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что законопроект был разработан Ассоциацией продюссеров кино и телевидения при участии ряда отраслевых экспертов, ведущих контентных и телекоммуникационных компаний и Роскомнадзора.

Эксперты негодуют

«Данный законопроект укладывается в логику российских властей на отмену «цифровой анонимности», — отмечает юрист «Центра защиты цифровых прав» Саркис Дарбинян. — К тому же его пролоббировали защитники авторских прав: Rutracker и другие пиратские ресурсы, ранее заблокированные по антипиратскому закону, продолжают работать и не растеряли своей аудитории. Однако законопроект технически нереализуем, а его авторы не представляют себе, как обязать поисковые системы исполнять обязанности операторов связи, а VPN, Tor и другие подобного рода сервисы — фильтровать доступ к запрещенным сайтам».

Поисковые системы, со своей стороны, не рады возложению на них новых требований по фильтрации поисковой выдачи. «Мы считаем, что возложение таких обязанностей на поисковые системы является избыточным, — заявили в пресс-службе «Яндекса». — Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ссылке, сможет получить доступ к ресурсу, если ресурс был заблокирован оператором связи либо иным образом. Таким образом, ограничение доступа к ресурсам должно осуществляться не на уровне поисковых систем, так как поисковые системы не предоставляют доступа к каким-либо ресурсам.

Законопроект предусматривает «лазейку»

В то же время законопроект не распространяется на «информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы или программы для ЭВМ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа, если такие владельцы обеспечивают использование таких сетей, систем или программ исключительно лицами, которые находятся с такими владельцами в трудовых отношениях».

Этот пункт можно понимать таким образом, что если какая-то организация создает VPN-сервис (или другой такого рода сервис) для своих сотрудников, то через него можно будет выходить в интернет и к запрещенным в России сайтам. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян полагает, что речь идет об иностранных организациях, обеспечивающих доступ в интернет для сотрудников своих российских представительств через специальные сервисы. Однако на деле такая формулировка создает «лазейку» для нарушения требований закона, предупреждает Казарян.

Украинцам можно то, чего нельзя будет россиянам

Интересно отметить, что буквально недавно, когда на Украине были заблокированы популярные российские сайты, российские власти такое решение резко раскритиковали. Замминистра связи Алексей Волин назвал такое решение «бессмысленным» и дискридитирующим руководство Украины, так как жители Украины, по его мнению, быстро освоят VPN, анонимайзеры и другие подобного рода сервисы. Тогда же по государственному телевидению были показаны репортажи о работе сервисов обхода блокировок.