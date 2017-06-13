Пользователи «Мегафона» сидят без связи: В сети второй крупный сбой за месяц

У «Мегафона» наблюдаются технические проблемы. Абоненты оператора в Москве и других городах не могут зарегистрироваться в сети. Сбой также затронул и Yota.

«Мегафон»: снова без связи

Абоненты «Мегафона» вновь испытывают проблемы со связью. Как следует из многочисленных постов в социальных сетях, пользователи не могут дозвониться, сами оказываются не доступны для звонков извне, а также не могут зарегистрироваться в социальных сетях.

Сбой на себе ощутили и сотрудники редакции CNews из числа абонентов «Мегафона». В Telegram-канале пресс-службы оператора подтвердили, что проблемы со связью действительно есть. Заруднения наблюдаются в Москве и «некоторых других городах».

«Снижение успешности дозвона составляет 40%», - уточнили в пресс-службе оператора. В то же время мобильный интернет у абонентов, по данным самого «Мегафона», продолжает работать.

О причинах сбоя в «Мегафоне» пока не распространяются. Но представители операторы заверили, что восстановительные работы уже проводятся, трафик будет переведен на резервные каналы, и работа сети будет восстановлена «в ближайшее время».

Yota также пострадала

Сбой затронул и компанию «Скартел» - дочернее предприятие «Мегафона», которое владеет виртуальным сотовым оператором Yota. В пресс-службе «Скартела» подтвердили, что сбой касается абонентов оператора в Москве и других регионов, при этом восстановительные работы уже идут.

В сети «Мегафона» второй многочасовой сбой за месяц

Представители других сотовых операторов - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и Tele2 - сообщили, что проблем в их сетях не наблюдается.

Повторный сбой

Напомним, что менее месяца назад - 19 мая 2017 г. - в сети «Мегафона» имел место серьезный сбой. В течение всего дня абоненты в Москве и ряде регионов Поволжья испытывали проблемы с голосовой связью и регистрацией в сети. Сбой коснулся и сети Yota.

Тогда причиной сбоя стала работа ПО Hewlett Packard Enterprise, отвечающего за работу HLR - базы данных об абонентах. Позднее «Мегафон» предложил компенсацию пострадавшим абонентам: им предложили на выбор пакеты голосовых минут, трафика или бесплатный просмотр фильма.

Компенсацию выплачивал и «Скартел». Абонентам оператора предлагалась скидка в размере до 20% от ежемесячного платежа либо - пользователям модемов и роутеров - до семи дней бесплатного обслуживания. Тогда компания обещала направить на компенсацию до 20 млн руб.

После предыдущего сбоя ушел со своего поста директор по инфраструктуре «Мегафона» Александр Башмаков, причем его место пока не занято. В «Мегафоне» уверяют, что между сбоем и отставкой нет связи.