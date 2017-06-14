Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн

Шведская Telia рассматривает возможность продажи 7% акций «Мегафона». За это компания может выручить порядка $500 млн. Ранее Telia выручила аналогичную сумму от продажи акций Turkcell.

Telia хочет продать часть акций «Мегафона»

Второй по величине акционер «Мегафона» шведская Telia может продать часть принадлежащего ей пакета акций оператора. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, шведы рассматривают возможность продажи принадлежащих им акций институциональным инвесторам и надеются таким образом выручить порядка $500 млн. Исходя из текущих котировок акций «Мегафона» на Лондонской фондовой бирже, такую сумму можно выручить за счет продажи 7,8% акций оператора.

Сейчас Telia владеет 25% акций «Мегафона», то есть если сделка состоится, у Telia останется порядка 17% акций оператора. Представитель Telia не стал комментировать агентству Bloomberg данную информацию.

Как Telia оказалась в «Мегафоне»

Telia до недавнего времени носила название TeliaSonera. Компания была образована в 2001 г. путем слияния шведской Telia и финской Sonera.

«Мегафон» также был образован в 2001 г. путем слияния петербургского сотового оператора North-West GSM и московского оператора Sonic Duo. Telia и Sonera входили в число акционеров North-West GSM, кроме того, Telia была совладельцем другого акционера данного оператора - петербургского холдинга «Телекоминвест». А Sonera также была крупным акционером SonicDuo.

Telia хочет продать около 7% акций «Мегафона» из имеющихся 25%

В результате TeliaSonera стала крупнейшим акционером «Мегафона» и рассматривала возможность установить контроль над оператором. Однако этим планам помешал длительный корпоративный конфликт акционеров «Мегафона»: сначала он происходил между «Альфа-групп» и «питерской группой связистов», связанной с бывшим министром связи Леонидом Рейманом.

Затем конфликт происходил между «Альфа-групп» и холдингом USM Алишера Усманова, который в 2008 г. выкупил долю «питерских связистов» в «Мегафона». Конфликт завершился в 2012 г. Тогда «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого TeliaSonera продала часть принадлежавших ей акций, сократив свою долю с 35,6% до нынешних 25%.

Отступление Telia

В конце 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать свои активы в макрорегионе «Евразия», в который входят «дочки» оператора на постсоветском пространстве и в Непале. На нынешний момент из семи компаний Telia продала только две - в Таджикистане и в Непале.

При этом относительно «Мегафона» и другого актива, в которой у Telia также нет контрольного пакета - турецкого оператора Turkcell - ранее говорилось об отсутствии планов по их продаже.

$500 млн за акции Turkcell

Однако в мае 2017 г. Telia продала 7% акций Turkcell за $500 млн. После этой сделки доля акций Turkcell, которые принадлежат Telia напрямую, сократилась до 7%. В совокупности - с учетом доли, косвенно принадлежащей Telia, у шведской компании остается 31% акций Turkcell.