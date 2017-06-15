Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи

Минкомсвязи оценило в 90 млрд руб. затраты на создание группировки высокоэллиптических спутников, которые обеспечат связью районы Арктики. Из этой суммы 50 млрд руб. должно выделить государство.

Во сколько обойдутся «арктические» спутники связи

Объем инвестиций, которые необходимо осуществить для создания «арктической» группировки спутников, составляет 90 млрд руб. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», на совещании в поселке Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) заявил министр связи Николай Никифоров.

Из этой суммы 30-40 млрд руб. - это «окупаемая» часть, говорит Никифоров. Соответственно, проекту требуется базовая поддержка в размере 50-60 млрд руб., эту сумму следует брать, в том числе, из федерального бюджета.

При этом Минкомсвязи понимает, что возможности федерального бюджета ограничены. «Мы сдержаны в реализации, тем не менее, всю подготовительную работу мы ведем и будем последовательно отстаивать эту позицию в следующих циклах бюджетного планирования», - заявил министр.

Почему для Арктики нужен отдельный вид спутников

Для работы над территорией Арктики «традиционные» геостационарные спутники не подходят. Нужны спутники, занимающие высокоэллиптические орбиты, причем спутников должно быть несколько, так как они будут сменять друг друг над одной территорией.

«У России достаточная группировка спутников связи на геостационарной орбите, но она фактически находится над экватором, и северная зона накрывается лучами этих спутников по касательной, предельная широта для нас - это 76 градусов, - разъяснил Никифоров. - При этом, например, Сабетта находится на уровне 71-72 градуса, поэтому это почти предел технических возможностей покрытия спутниковой связью».

Для покрытия территории Арктики геостационарные спутники не подходят

Минкомсвязи уже несколько отстаивает проект создание спутниковой группировки, ориентированные на районы Арктики. Ранее министерство пролоббировало включение в Федеральную космическую программу на 2016-2025 г.г. создание четырех высокоэллиптических спутников связи серии «Экспресс РВ». Реализацией проекта должно заняться госпредприятие «Космическая связь», но силами самого предприятия эти спутники не получится создать, поэтому необходимо госфинансирование.

Госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь), которое, в свою очередь, входит в состав Минкомсвязи. При этом у главы Россвязи Олега Духовницкого зачастую наблюдаются противоречия с Николаем Никифоровым. Например, в 2014 г. Минкомсвязи выступило за акционирование ГПКС, но Россвязь была против, в итоге предприятие так и не было акционировано.

Без поддержки государства не обойтись

Участники рынка спутниковой связи поддерживают идею создания группировки «арктических» спутников за государственный счет. «Территория России, которая не охвачена связью с существующих спутников связи «Экспресс» или «Ямал», крайне мало заселена: это практически побережье Северного Ледовитого Океана и там основным заказчиком являются госструктуры и военные, нефте- и газодобывающие компании имеют там персонал работающий вахтовым методом и весьма немногочисленный», - говорит гендиректор группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев.

«Поэтому экономически окупить создание и эксплуатацию группировки без помощи со стороны бюджета невозможно, - продолжает Пехтерев. - Но задача освоения и в том числе обеспечения устойчивой связью Арктики является для России стратегической и направления денег из бюджета является в данном случае полностью правильным».