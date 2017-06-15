В Евросоюзе отменили роуминг

С 15 июня 2017 г. граждане стран ЕС не будут платить за роуминг на территории сообщества. Для лиц, приехавших в Евросоюз из-за его пределов со своими SIM-картами, все останется по-старому. Поскольку европейские операторы захотят компенсировать убытки, возможно повышение цен на другие услуги мобильной связи в ЕС и на роуминг для иностранцев.

Отмена роуминга

На территории Евросоюза отменена доплата за роуминг для абонентов, которые пользуются услугами местных сотовых операторов. Теперь в любой стране Евросоюза его граждане будут платить за мобильную связь столько же, сколько у себя дома. В официальном заявлении Еврокомиссия называет день отмены роуминга «историческим».

Для иностранцев, в том числе россиян, ничего не изменится – если они будут пользоваться в Европе услугами своих национальных операторов, роуминг для них будет платным. Более того, стремясь компенсировать потерю части дохода в Европе, местные операторы могут поднять расценки на роуминг для приезжих. Этого опасаются российские операторы «Мегафон» и Tele2, опрошенные информационным агентством ТАСС. Сами российские операторы не планируют этим летом повышать цены на роуминг.

Реальная стоимость роуминга

Помимо отмены доплаты за роуминг со стороны абонента, Совет ЕС в конце апреля отрегулировал расчеты между операторами стран Евросоюза. С 15 июня 2017 г. операторы из разных стран ЕС при обслуживании чужого абонента на своей территории могут взимать друг с друга не более €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Надбавка за трафик должна быть постепенно снижена с €7,7 за 1 ГБ в 2017 г. до €2,5 в 2022 г.

Абоненты из стран Евросоюза перестали доплачивать за роуминг

Абонентов эти расчеты не касаются, для них роуминг будет бесплатным. Однако европейские операторы, вынужденные расплачиваться друг с другом, могут поднять расценки на другие услуги. Часть операторов начала делать это уже весной 2017 г.

История вопроса

Снижение цен на роуминг в пределах Евросоюза обсуждалось с 2004 г. В 2007 г. в ЕС был принят закон, который снизил тарифы на 60%. В 2013 г. Еврокомиссия задумалась об окончательной отмене роуминга. На пленарной сессии Европарламента 27 октября 2015 г. единогласным голосованием было принято решение о полной отмене мобильного роуминга внутри ЕС с 15 июня 2017 г. Закон приняли в первом чтении без единой поправки.

Закон запрещает взимание дополнительной оплаты за звонки, отправку SMS и использование мобильного интернета в роуминге как на территории всех 28 стран, входящих в ЕС, включая Великобританию, так и на территории Европейской экономической зоны. В эту зону помимо стран ЕС входят три страны из Европейской ассоциации свободной торговли – Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Плату за роуминг отменяли в два этапа. Начиная с 30 апреля 2016 г., дополнительные сборы были существенно ограничены. Закон отдельно оговаривает случаи, когда мобильный оператор не в состоянии покрыть свои издержки без доплаты за роуминг и вынужден в связи с этим менять расценки на локальную связь. В таких случаях национальные регулирующие органы могут выдать оператору разрешение на минимальные надбавки для компенсации расходов.