«Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства»

Власти Узбекистана обвинили местные «дочки» Veon и Telia в «систематическом и грубом нарушении» лицензионных условий, а также отметили рост числа жалоб от абонентов. Операторам грозят отзывом лицензий.

Власти Узбекистана отчитали «дочки» Veon и Telia

Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана (ГИСИТТ) в резкой форме высказалась о деятельности двух местных сотовых операторов: Unitel и Coscom.

Unitel работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon (ее российская «дочка» - «Вымпелком» - работает под брендом «Билайн»). Coscom (торговая марка Ucel) принадлежит шведской Telia.

ГИССИТ выявила, что Unitel и Coscom «грубо и неоднократно допускают нарушения по использованию радиоэлектронных средств и радиочастотного спектра». У Unitel была выявлена незаконная экcплуатация базовых станций и радиорелейных линий связи на территориях Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях, а также в республике Каракалпакстан. У Coscom аналогичные нарушения были выявлены в Самаркандской, Ташкентской, Джизакской и Сурхандарьинской областях и в республике Каракалпакстан.

«За систематические и грубые нарушения требований нормативно-правовых актов и условий лицензионного соглашения, а также за ухудшение показателей качества оказываемых услуг мобильной связи со стороны Инспекции неоднократно были предупреждены и применялись меры привлечения к административной ответственности соответствующих должностных лиц Coscom и Unitel», - говорится в сообщении ГИССИТ.

Власть фиксирует «увеличение с каждым днем количества жалоб абонентов»

В ГИССИТ говорят и об «увеличении с каждым днем количества жалоб абонентов» данных операторов. По мнению инспекции, это показывает ухудшение качества предоставления указанными операторами услуг мобильной связи, а именно прерывание разговора не по инициативе абонента или пропадание сигнала сети мобильной связи.

Власти Узбекистана обвиняет местный «Билайн» в «систематическом и грубом нарушении» лицензионных условий

«Тем самым допускаются систематические нарушения требований нормативно-правовых актов и условий лицензионного соглашения, что является тревожным сигналом для принятия действенных мер», - подытожили в инспекции. Согласно же законодательству Узбекистана, действие лицензии прекращается в случаях систематического или однократного грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.

Возможное наказание - отзыв лицензий

В связи с этим ГИССИТ выдала Coscom и Unitel повторные предписания по обеспечению строгого соответствия требований нормативно-правовых актов республики Узбекистан и выполнению лицензионных условий. Операторов также уведомили, что в случае невыполнения предписаний «будут приняты меры в отношении деятельности лицензий».

В Unitel и Coscom от комментариев отказались. В 2015 г. ГИССИТ уже обвиняла Unitel «в систематическом нарушении законодательства в области использования радиочастотного спектра и оказания услуг связи». Также инспекция говорила тогда о росте числа жалоб абонентов Unitel на качество оказываемых услуг.

Спор между Узбекистаном и «дочкой» Veon

Недавно напряжение между Unitel и властями Узбекистана снова стало «накаляться». Республиканский совет по радиочастотам принял решение о перераспределении частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, используемых для технологии GSM. Перераспределение частот должно позволить операторам использовать данные диапазоны и для строительства более современных сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

В результате перераспределения частот больше всего пострадает Unitel: общее число имеющихся у него радиочастотных каналов в диапазонах 900 Мгц и 1800 МГц сократится с 244 до 124, то есть почти в два раза. В Unitel собирались оспорить данное решение узбекских властей в суде.