После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе

Россия начала сдавать в мировом рейтинге инновационных стран, составляемом рядом организаций, включая ВОИС. С 2013 по 2016 гг. наша страна продвинулась с 62 на 43 места, а сейчас откатилась на две позиции назад.

Россия начинает сдавать инновационные позиции

Россия не сумела продолжить многолетнее восхождение в мировом рейтинге инновационных стран, утратив в нем в 2017 г. две позиции и переместившись на 45 место. Предыдущие несколько лет прошли под знаком укрепления России в этом рейтинге. Так в 2013 г. наша страна располагалась в нем лишь на 62 месте, в 2014 г. поднялась на 49 место, в 2015 г. — на 48 место, а в 2016 г. достигла своего пика — 43 места.

Данное ранжирование государств осуществляется ежегодно — глобальный инновационный индекс на основании статистических данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума (ВЭФ), Международного союза электросвязи и др. высчитывают Корнельский университет, школа бизнеса INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Индекс предоставляет собой совокупные данные о результативности инновационной деятельности из 127 стран и экономик мира, на которые приходится 92,5% от населения планеты и 97,6% от мирового ВВП. В нем рассматривается 81 показатель развития инноваций в самом широком их смысле — от состояния инфраструктуры до ситуации в политической среде, бизнесе и образовании.

Россия потеряла в глобальном инновационном индексе две позиции

В 2017 г. авторы рейтинга особое внимание уделили инновациям в сельском хозяйстве и продовольственных системах. «В ближайшие десятилетия сельское хозяйство и продовольственный сектор столкнутся с огромным ростом мирового спроса и усилением конкуренции за ограниченные природные ресурсы, из-за последствий изменения климата, — говорится в отчете. — Инновации — это ключ к устойчивому росту производительности труда, необходимой для удовлетворения этого растущего спроса».

Напомним, в начале 2017 г. стало известно, о том, что Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге наиболее инновационных стран, составляемом Bloomberg. Агентство тогда посчитало, что Россия за последний год катастрофически утратила свои позиции, откатившись с 12 на 26 место. Причина усматривалась аналитиками в эффекте от санкции и падении цен на нефть.

Лидеры и аутсайдеры нового рейтинга

Наивысший инновационный индекс авторы нового исследования в седьмой раз подряд отметили за Швейцарией. За ней следуют Швеция, Голландия, США и Великобритания. Также в первую десятку вошли Дания, Сингапур, Финляндия, Германия и Ирландия. Лидер ряда ИКТ-рейтингов — Южная Корея — на 11 месте.

Из наших ближайших соседей наилучший результат у Эстонии — 25 место. Латвия расположилась на 33 строке, Литва — на 40.

За спиной России в списке оказались Украина (50 место), Молдавия (54), Армения (59), Грузия (68), Казахстан (78), Азербайджан (82), Белоруссия (88), Таджикистан (94), Киргизия (95).

Хуже всех с инновациями из исследованных стран дела обстоят в Йемене (127 место). Немногим лучше — в Гвинее, Того, Замбии, Нигере, Бурунди и Зимбабве.