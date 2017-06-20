Российские вузы получат из бюджета миллиард на онлайн-образование

В 2017-2019 гг. отечественные вузы на конкурсной основе смогут получить гранты на проекты, связанные с онлайн-образованием, на общую сумму в 1 млрд руб.

Гранты на онлайн-образование

В течение трех лет российским вузам на онлайн-обучение и связанные с ним нужды будет выделено в виде грантов 1 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении Правительства, утвердившем правила предоставления субсидий. Средства на указанные цели предусмотрены в федеральном бюджете: 400 млн руб. в 2017 г. и по 300 млн руб. в плановый период в 2018 и 2019 гг.

Деньги выделяются в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» (утверждена 25 октября 2016 г.) и госпрограммы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утверждена 15 апреля 2014 г.).

Гранты будут предоставляться по итогам конкурса Минобрнауки, информацию о котором министерство зазместит на своем сайте. К участию в конкурсе будут допускаться вузы независимо от ведомственной подчиненности. Отбор образовательных организаций станет проводиться на основании оценки качества проекта и наличия в вузе необходимого кадрового потенциала.

За три года российские вузы смогут на конкурсной основе получить 1 млрд руб. на проекты в сфере онлайн-образования

Для грантополучателей, не достигших по итогам проекта требуемых показателей результативности использования средств, предусмотрены штрафные санкции.

На что именно выделяются деньги

Гранты, в частности, будут предназначены для создания системы оценки качества онлайн-курсов, разработки требований к навыкам в области онлайн-обучения, разработки предложений по нормативно-правовому обеспечению развития такого обучения.

Также деньги можно получить на создание ПО, технологической инфраструктуры, государственных сервисов, интеграционных решений для развития онлайн-обучения, создание информационного ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по принципу «одного окна».

Кроме того, допускается расходование грантовых средств на повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения, а также продвижения технологий онлайн-обучения и информационного сопровождения вышеупомянутого приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда».