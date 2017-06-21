«Мегафон» и Huawei нашли способ разогнать мобильный интернет в 5 раз

«Мегафон» и Huawei провели тестирование технологии Massive MIMO. Она позволяет увеличить максимальную скорость на один сектор базовой станции со 150 Мбит/с до 800 Мбит/с и является основой для сетей 5G.

«Мегафон» и Huawei протестировали новую технологию

Сотовый оператор «Мегафон» и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провели тестирование технологии Massive MIMO, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в пять раз. Тестирование производилось на сети «Мегафона» в Самаре.

Стандарт Massive MIMO разработан консорциумом 3GPP и является основой будущих сетей сотовой связи пятого поколения (5G). Стандарт может использоваться и в существующих сетях четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Для чего нужна технология Massive MIMO

4G-смартфоны могут работать на скоростях передачи данных до 150-300 Мбит/с. Однако сами сотовые сети на сегодняшний день не могут обеспечить такую скорость при нахождении нескольких пользователей в одном месте. Дело в том, что один сектор базовой станции сотовой сети LTE при стандартной полосе шириной 20 МГц обеспечивает максимум скорость 150 Мбит/с.

Эта скорость «делится» между всеми пользователя, подключенными на текущий момент к этому сектору, пояснил CNews директор по работе с ключевыми корпоративными клиентами российского представительства Huawei Артем Абдулаев.

«Мегафон» и Huawei протестировали технологию Massive MIMO, позволяющую увеличить скорость на одном секторе базовой станции до 800 Мбит/с

Технология Massive MIMO позволяет увеличить общую скорость на один сектор до 800 Мбит/с - то есть в пять раз. Это приведет и к увеличению на практике скоростей для обычных пользователей, но максимальная скорость на одного пользователя все равно не сможет превысить 150 Мбит/с, объясняет Абдулаева.

Важной особенностью Massive MIMO является наличие готовых абонентских устройств с поддержкой данного технологии. К их числу относится, например, смартфон Huawei Mate 9.

Если в секторе базовой станции присутствуют пользователи, чьи устройства поддерживают Massive MIMO, то скорость вырастет и для пользователей, чьи устройства не совместимы с данной технологией. Но если в секторе вообще нет пользователей со смартфонами, поддерживающими Massive MIMO, то общая скорость на весь сектор останется на уровне 150 Мбит/с.

Кто уже внедрил эту технологию

Huawei уже внедрила технологию Massive MIMO у сотовых операторов из разных стран мира: SoftBank (Япония), CMCC (Китай), Vodafone (Великобритания) и Vodafone (Испания).

Относительно внедрения Massive MIMO на сети «Мегафон» представители оператора ответили, что внимательно изучают данную технологию и «она кажется интересной, поскольку позволяет полнее использовать технологические преимущества компании». В «Вымпелкоме» напомнили, что у оператора также есть меморандум с Huawei о развитии 5G, который, в том числе, подразумевает и тестирование Massive MINO. В то же время представитель «Вымпелкома» напоминает о необходимости различать опытно-коммерческую и лабораторную демонстрацию. В МТС не стали комментировать планы по внедрению Massive MIMO.