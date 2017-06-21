Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж

Рынок сотовой связи непризнанной Донецкой народной республики находится в причудливом состоянии. С одной стороны, республике продолжает работать украинский МТС со свободной продажей SIM-карт в продуктовых магазинах. С другой стороны, в республике создан собственный оператор «Феникс» с продажей SIM-карт по паспорту и только в почтовых отделениях.

Пограничники требуют IMEI

Въехав на территорию непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), корреспондент CNews встретил первое упоминание о сотовой связи прямо на пограничном посту. На окне, в которое нужно отдавать свой паспорт, висит краткая инструкция о том, как узнать IMEI-код телефона (уникальный код, который есть в каждом мобильнике).

Как при въезде, так и при выезде с ДНР пограничнику необходимо сообщить IMEI-код телефона вместе с его абонентским номером. Таково правило, введенное Министерством безопасности непризнанной республики.

Внутри самой республики рынок сотовой связи находится в удивительном состоянии. Он представляет из себя смесь двух непересекающихся друг с другом миров: «старого», украинского, с либеральными требованиями, и нового, установленного властями ДНР с требованиями, похожими на российские.

Как украинские сотовики покидали ДНР

До отделения от Украины в 2014 г. на территории Донецкой области работало три GSM-оператора: «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon, бывший Vimpelcom), «МТС-Украина» (сейчас работающий под брендом Vodafone) и «Астелит» (бренд оператора Lifecell). Также в стандарте 3G (UMTS) работала «Тримоб» - «дочка» основного на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком», а в стандарте CDMA - «Интертелеком» и PeopleNet.

Вывеска «Киевстар» в офисе «Феникса»

Первым от властей ДНР пострадал «Киевстар»: в начале 2015 г. на его имущество на территории непризнанной республики была введена временная администрация. Коммутатор «Киевстара» в Донецке обслуживал и соседнюю Луганскую область, где образовалось другое непризнанное государство - Луганская народная республика (ЛНР). В связи с этим оператор прекратил работу как в ДНР, так и в ЛНР.

То, что выбор новых властей пал на «Киевстар», объясняется тем, что в Донецкой области это был наименее популярный среди GSM-операторов: ему принадлежало лишь 6% от общей абонентской базы в области. Пришлось покинуть ДНР и оператору PeopleNet: как пояснил CNews министр связи непризнанной республики Виктор Яценко, агенты Службы безопасности Украины (СБУ) активно пользовались его сетью.

В начале этого года власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях донецкого олигарха Рината Ахметова и его группы System Capital Managment (SCM). Это коснулось и принадлежащего Ахметову «Укртелекома» вместе с «Тримоб». При этом если работу сети фиксированной связи властям республики удалось восстановить, но 3G-сеть в настоящее время не функционирует.

Реквизированное у «Киевстара» оборудование, на котором работает «Феникс»

Тогда же прекратил свою работу в ДНР и «Астелит». Его основной акционер - турецкий Turkcell, блокпакет принадлежал группе SCM. В 2015 г. Turkcell полностью конслидировал акции «Астелит». Однако Яценко утверждает, что на самом деле Ахметов не продал долю в «Астелит», а обменял ее на долю в Turkcell, в связи с чем власти ДНР решили избавиться и от этого оператора. До всех событий у «Астелита» было 15% сотового рынка Донецкой республики.

МТС – память об Украине в ДНР

Свою работу в ДНР продолжает «МТС-Украина», который во время Украины был самым популярным сотовым оператором в Донецкой области. Как и в целом по Украине, SIM-карты МТС (под брендом Vodafone) свободно продаются без паспорта в продуктовых магазинах и ларьках. Инструкция к этим SIM-картам есть только на украинском языке.

Интересно, что «МТС-Украина» может принимать оплату только в украинских гривнах, тогда как ДНР полностью перешла в рублевую зону. Поэтому пополнить счет можно только ваучерами (карточками) пополнения, которые номинированы в гривнах, но в тех же продовольственных магазинах продаются за рубли.

Обложка SIM-карты «МТС-Украина» с инструкцией исключительно на украинском

Продолжает работу в ДНР и CDMA-оператор «Интертелеком», принадлежащий группе «Шериф» из другой непризнанной республики - Приднестровье. «Интертелекому» удалось остаться и в Крыму, хотя формально его местная сеть сменила своего владельца. Но Яценко говорит, что «Интертелеком» не развивает свою сеть, хотя власти республики были бы рады сотрудничеству.

Строгий «Феникс»

На базе оборудования «Киевстар» власти республики запустили собственного сотового оператора - «Феникс». Он использует коммутатор Ericsson, принадлежавший ранее «Киевстару». Ericsson более не осуществляет поддержку данного оборудования, однако специалисты ДНР смогли способ его «запустить». С помощью ресурсов «Феникса» власти соседней ЛНР запустили собственного сотового оператора - «Лугаком».

Правила продажи SIM-карт у «Феникса» принципиально иные, чем у «МТС-Украины»: SIM-карты продаются строго по предъявлению паспорта и, для жителей республики, еще и ИНН. Также нужно подписать согласие на обработку персональных данных. То есть правила продажи SIM-карт максимально приближены к российским.

Гендиректор «Феникса» Андрей Рудниченко

Стать абонентом «Феникса» можно только в офисах оператора либо в отделениях «Почты Донбасса» - почтового предприятия, созданного властями республики. Яценко называет эксклюзивное право «Почты Донбасса» принципиальным решением. В продуктовых магазинах можно купить только ваучеры пополнения для «Феникса». Также нельзя купить более пяти SIM-карт в одни руки.

Номера «Феникса» работают в украинском коде нумерации, однако власти ДНР назначают номера самостоятельно. Позвонить с «Феникса» в Россию и другие страны мира можно, но при звонке будет отображаться ростовский номер.

Обратный звонок нужно осуществлять через ростовский шлюз: сначала набрать его номер, затем - дополнительно - набрать номер нужного абонента «Феникса». Правда, утверждается, что если российский абонент перезвонит на номер шлюза, через который ему звонил абонент «Феникса», то соединение с данным пользователем произойдет автоматически.

Без роуминга, 3G и без связи с Украиной

Для общения с внешним миром «Феникс» активно использует VoIP-шлюзы и биржи телефонного трафика. Но соединиться с Украиной все равно не удастся: Яценко уверяет, что власти Украины блокируют все попытки «Феникса» найти способ отправлять звонки на украинскую территорию. Соответственно, нет связи и между «Фениксом» и донецкой сетью «МТС-Украина».

Зато основные социальные сети и мессенджеры - Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber, Apple - признали нумерацию «Феникса» и позволяют авторизоваться с использованием его телефонных номеров, радуется Яценко. Правда, пока данная проблема не решена с Twitter.

У «Феникса» два тарифных плана. Тариф «Народный Феникс» за 50 руб. в месяц предоставляет неограниченное количество звонков и 300 SMS-сообщений на номера «Феникса» и «Лугаком». Опция для безлимитного мобильного интернета стоит 50 руб. в месяц. Тариф «Народный Феникс Интернет» за 95 руб. в месяц предоставляет 100 минут и 100 SMS-сообщений на номера «Феникса и «Лугаком» и безлимитный мобильный интернет.

Услуги «МТС-Украина», работающего под брендом Vodafone, можно оплатить только ваучером, номинированном в гривнах, но продающемся за рубли

Российские сотовые операторы не спешат устанавливать роуминг с «Фениксом». Пока донбасскому оператору удалось заключить роуминговое соглашение только с «Крымтелекомом» из республики Крым, но и тут роуминг еще не работает, так как необходимо наладить работу биллинговой системы. Абоненты российских МТС и «Мегафона» могут пользоваться роумингом на территории ДНР в сети «МТС-Украина», а вот абоненты «Вымпелкома» и Tele2 при поездках в ДНР остаются без связи.

Украинские GSM-операторы стали запускать 3G-сети только в 2015 г., то есть уже после образования ДНР. Соответственно, у «МТС-Украины» нет 3G-сети в ДНР, а передача данных осуществляется только по технологии EDGE. У «Феникса» для мобильного интернета также доступен только EDGE, но гендиректор донецкого оператора Андрей Рудниченко обещает скорый запуск не только 3G, но и 4G.

Сколько еще «протянет» МТС?

Сейчас у «Феникса» порядка 500 тыс. абонентов, у «МТС-Украины» в ДНР - порядка 1,7 млн. Будущее сети «МТС-Украина» в ДНР остается неопределенным. «У нас есть возможность провести уникальную маркетинговую акцию: отключить «МТС-Украина» и привести в «Феникс» 1,7 млн новых пользователей», - шутит Яценко.

В МТС не комментируют судьбу своей сети в ДНР. Но работать компании на данной территории становится все сложнее: недавно диверсанты перерезали кабель «МТС-Украины» на подконтрольной Украине территории Донецкой области, из-за чего сеть оператора в ДНР некоторое время не работала. Еще один сбой в работе сети произошел уже на этой неделе.