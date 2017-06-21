В России легализуют связь между беспилотными автомобилями

Госкомиссия по радиочастотам готова расширить возможности по использованию диапазона 5,9 ГГц для интеллектуальных транспортных систем. Такие системы предназначены для оказания помощи водителю автотранспортного средства и информационно-развлекательных услуг в авто, а в будущем будут использоваться и для связи между беспилотными транспортными средствами.

ГКРЧ рассмотрит вопрос об интеллектуальных транспортных системах

Государственная комиссия по радиочастотам (ГРКЧ) на заседании 30 июня 2017 г. рассмотрит вопрос об использовании диапазона частот 5,9 ГГц (5855 - 5925 МГц) для интеллектуальных транспортных систем (ITS). Об этом говорится в повестке заседания ГКРЧ, имеющимся в распоряжении CNews.

ГКРЧ еще в 2011 г. выделила диапазон 5,9 ГГц для ITS. Однако тогда максимально возможная ЭИИМ (эффективная изотропно излучающая мощность) радиоэлектронных средств в данном диапазоне была установлена на уровне «минус» 10 дБВт (децибелл-ватт), что эквивалентно 20 дБм (децибел-милливатт).

В результате на нынешний момент применение ITS в России ограничено системами взимания платы за проезд транспорта. В то же время, как отмечается в подготовленном для ГКРЧ отчете Научно-исследовательского института Радио (НИИР), данный тип систем является уже устаревшим, хотя он и дал толчок для развития ITS.

Для чего будут использоваться ITS

Сейчас в мире идет активная разработка ITS нового поколения с большим спектром возможностей, их стандартизацией занимаются такие организации, как ETSI, IEEE, 3GPP и другие. Современные системы ITS решают такие задачи, как контроль допуска, управление и оплата парковками, предоставление информации о движении и оплата парковки, управление грузоперевозками, контроль трафика и т.д.

Прототип беспилотного автомобиля «Яндекса»

Одним из основных применений ITS является помощь водителю транспортного средства. За счет кооперативной осведомленности транспортное средства может получить оповещение об опасности, индикатор медленно идущих машин, предупреждение о столкновении на перекрестке, индикатор о приближении мотоцикла и т.д.

Как помочь водителю избежать столкновения

Водителю будут доступны оповещения о таких ситуациях, как поломка электрического освещения, неверная дорога, стационарная машина (авария или поломка транспортного средства), проведение дорожных работ, риск столкновения, оповещение о состоянии дорожного движения и оповещение о смене сигнала. Децентрализированные базы данных будут предоставлять информацию об опасных зонах, осадках, сцеплениях на дорогах, видимости, ветре и др.

В отчете НИИР отмечается, что в 70% случаев причинами дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор и неспособность водителя вовремя распознать угрозу. Для помощи водителю создаются системы двух типов.

Первый тип систем - «транспортное средство - транспортное средство» (vehicle-to-vehicle, V2V) - обеспечивают безопасное вождение за счет связи между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью. V2V-система может предупреждать водителей об опасности лобового столкновения, бокового столкновения, заднего столкновения, уведомлять о неисправности транспортного средства, предоставлять дорожную и нормативную информацию

Например, две машины, невидимые друг другу на перекрестке или на повороте, через V2V-систему могут обменяться друг с другом координатами и значениями скоростей для избежания столкновения. Аналогичным образом автомобиль, приближающийся к концу пробки, получит информацию с координатами и скоростями ближайших транспортных средств.

Второй тип систем безопасного движение - «придорожная инфраструктура - транспортное средство» (vehicle-to-infrastracture, V2I) - обеспечивают передачу информации (сигнал и нормативная информация и т.д.) от придорожного оборудования к автомобилю через средства радиосвязи. Например, придорожные сенсоры на перекрестке обнаружат машины, которые собираются пересечь перекресток или повернуть, и передадут информацию другим приближающимся машинам по средствам V2I-систем.

В перспективе - безопасность беспилотных авто

Следующим шагом станет использование ITS в беспилотных автомобилях. Базовым компонентом беспилотников будут внешние камеры и радарное оборудование, отмечается в отчете НИИР. Но именно обмен информацией между автомобилями по средствам V2V-систем вместе с получением транспортными средствами через V2I-системы информации о ситуации на дорогах и актуальных цифровых карт дорог позволит обеспечить безопасное и эффективное дорожное движение беспилотников.

Реклама, информация и интернет для авто

ITS помогут также организовать кооперативную эффективность дорожного движения и групповую навигацию. Речь идет о таких возможностях, как контекстные уведомления об ограничении скорости, оптимальная скорость с учетом работы светофора, информация дорожного движения и рекомендации по маршруту, оповещение ограниченного доступа и уведомление об объезде, автомобильные вывески и т.д.

Возможная организация совместных локальных служб, которые будут предоставлять рекламу или информацию проезжающим мимо автомобилям на коммерческой или безвозмездной основе. Это могут быть уведомления о полезных объектах, автоматический контроль доступа и парковочный менеджмент, локальная электронная коммерция, медиа-загрузки и т.д.

Через ITS можно получить доступ и к глобальным интернет-услугам, связанные с информационно-развлекательными сервисами, управлением комфортом транспортного средства и циклом его обслуживания. Речь идет о страховых и финансовых услугах, управлением скоростью, управлением загрузочной зоной, резервированием и обновлением базы данных автомобиля, а также данными калибровки автомобиля и RSU.

Почему нужно менять прежнее решение ГКРЧ об ITS

Разрабатываемые сейчас в мире перспективные системы ITS как раз работают в вышеупомянутом диапазоне 5,9 ГГц и используют ширину полос 10 МГц или 20 МГц. У систем стандарта ETSI максимальная скорость передачи данных составляет от 3 Мбит/с до 27 Мбит/с. У систем 3GPP скорость достигает 27 Мбит/с.

У систем стандарта IEEE при ширине полосы 10 МГц максимальная скорость передачи данных достигает 27 Мбит/с, при ширине в 20 МГц - 54 Мбит/с. При этом все три стандарта ITS предусматривают максимальную мощность передачи на уровне 3 дБВт (33 дБм). В связи с чем в проекте решения ГКРЧ говорится о необходимости внести изменение в решение комиссии от 2011 г относительно ITS и увеличить максимально возможную мощность в данном диапазоне до указанных значений.