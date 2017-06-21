В России взлетели цены на смартфоны

Согласно свежим данным IDC, в I кв. 2017 г. российский рынок смартфонов оправился от спада после ослабления рубля и резко пошел вверх, в том числе, за счет продаж более дорогих моделей.

В Россию возвращается докризисный спрос на смартфоны

Российское представительство IDC выпустило свежий отчет о динамике развития рынка мобильных устройств связи за I кв. 2017 г. Согласно представленным данным, с января по март 2017 г. в Россию поставлено 8,438 млн мобильных телефонов, что почти на 17,5% выше, чем в первом квартале прошлого года.

«Рост средней цены продаваемых смартфонов стал для нас главным сюрпризом, — отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC Россия. — Она составила $208, и это на сорок долларов больше, чем в последнем квартале 2016 года».

Аналитики IDC отмечают, что простые кнопочные телефоны по-прежнему пользуются спросом. Эта тенденция, утверждают в IDC, сегодня характерна для всего мира, так что забвение им не грозит.

«Хотя в отчетах Госкомстата реальное восстановление общей величины потребительских расходов в России пока не отражено, похоже, потребители снова тратят больше денег на покупку смартфонов», — говорит Саймон Бейкер (Simon Baker), руководитель программы исследований рынка мобильных телефонов IDC CEMA.

Одним из признаков восстановления рынка после валютных потрясений стал тот факт, что доля телефонов LTE снова начала расти, хотя на протяжении трех предыдущих кварталов оставалась неизменной. Сейчас этот стандарт поддерживают две трети телефонов, продаваемых в России, и он постепенно становится «новой нормой».

«После ослабления рубля в конце 2014 года цены на смартфоны на базе Android на российском рынке были в среднем ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, поскольку потребители продолжали интересоваться смартфонами той же ценовой категории в рублях, что и до кризиса. Сейчас ситуация изменилась», — говорит Саймон Бейкер.

Обострение конкуренции среди брендов в России

Согласно данным отчета IDC, в I кв. 2017 г. на российском рынке мобильных устройств наблюдались существенные изменения в положении поставщиков. Популярность Huawei стремительно растет; особенно это относится к бюджетному бренду Honor, который в России уже готов соперничать с самим брендом Huawei.

Среди прочих китайских брендов неплохое положение в сегменте начального уровня занимают смартфоны ZTE Blade.

В то же время, отмечают в IDC, Lenovo несколько растеряла свои позиции: в I кв. 2017 г. доля этой компании составила менее одного процента, в то время как на пике популярности, в третьем квартале 2015 г., составляла 18%.

В целом прослеживается тенденция в сторону того, что более раскрученные бренды в целом набирают обороты, в то время как ориентированная на российский рынок продукция Fly и товары региональной сети магазинов электроники DEXP в последнее время испытывают трудности.

В верхнем сегменте российского рынка мобильных телефонов по-прежнему доминирует Apple. Достойную конкуренцию ей составила только компания Samsung: дорогие телефоны Samsung 7 и 7 Plus, по данным IDC, «прекрасно продаются в России», как продавались и более ранние модели 6 и 6 Plus.

По словам Натальи Виноградовой, объемы продаж продукции Samsung все же начинают снижаться.

К категории «премиум» также относятся некоторые модели Sony Xperia, например, Z5, а также смартфон P10 компании Huawei, но первенство Apple, отмечают в IDC, остается несокрушимым.

Чемпионом продаж в России среди устройств Apple стал iPhone 7, который успел потеснить модели iPhone 6S, при этом импорт более дешевых моделей iPhone SE даже несколько сократился.

Подводя итоги в I кв. 2017 г. и отмечая их в целом позитивный тренд, в IDC все же выражают некоторые опасения на ближайшую перспективу.

«Во втором квартале прошлого года мы уже наблюдали определенное движение в сторону более дорогих телефонов, — отметил Саймон Бейкер, — когда курс рубля резко вырос. Но эта надежда оказалась ложной. Цены на нефть продолжают колебаться и могут снова упасть, а с ними упадет и рубль. Но мы точно можем быть уверены в том, что золотые дни высокого обменного курса вернутся не скоро, и российский рынок мобильных телефонов останется рынком с очень высокой ценовой конкуренцией по сравнению, например, с Западной Европой».

Перспективы мирового рынка смартфонов

Согласно представленным в начале июня 2017 г. прогнозным данным IDC по развитию мирового рынка смартфонов, его ожидает полное восстановление до конца нынешнего года с суммарными годовыми продажами на уровне 1,52 млрд штук – главным образом, за счет грядущих интересных анонсов.

Далее в IDC прогнозируют постоянный стабильный рост рынка смартфонов как минимум до 2021 г., на уровне до 4,5% в 2018 г. Ускорению роста будут способствовать улучшающиеся экономические условия на многих развивающихся рынках, а также продажи новых моделей Apple iPhone.

Прогноз IDC по глобальному рынку смартфонов на ближайшие 5 лет

Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 г. операционная система Android будет установлена на 85,1% всех мобильных гаджетов в мире. К 2021 г., по прогнозу IDC, для 1,5 млрд проданных Android-смартфонов средняя розничная цена составит всего лишь $198.

Для устройств под управлением iOS нынешний год стал первым, когда объемы продаж iPhone снижаются, при этом прогнозы роста за весь 2017 г. не превышают 3,8%. По мнению аналитиков IDC, все признаки указывают на то, что конец 2017 г. и весь 2018 г. обеспечат значительные объемы продаж смартфонов Apple, поскольку сообщество владельцев iPhone уже созрело для обновления, а следующее поколение смартфонов компании вряд ли их разочарует.

По мнению аналитиков IDC, доля смартфонов с экраном диагональю менее 4 дюймов в ближайшие пару лет практически сойдет на нет, доля смартфонов с экранами от 4 до 5 дюймов значительно сократится.

Прогноз IDC по глобальному рынку смартфонов с учетом диагонали экрана

Наиболее растущим сектором останутся модели с диагоналями от 5 до 6 дюймов, а доля фаблетов – моделей с диагональю более 6 дюймов, будет оставаться относительно стабильной.