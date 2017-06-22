В России на несколько часов заблокировали Google

Роскомнадзор на несколько часов заблокировал одну из страниц с поисковой выдачей Google, с которой стояла переадресация на запрещенное онлайн-казино. Из-за этого пользователи различных провайдеров испытывали проблемы с доступом ко всему поисковому сервису.

Роскомнадзор заблокировал Google

Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с домена google.ru. Это следует из картотек antizapret.info и reestr.rublacklist.net. Решение о блокировки данной страницы было принято Федеральной налоговой службой (ФНС), уполномоченной на внесудебную блокировку сайтов с азартными играми.

Интернет-провайдеры обязаны были блокировать доступ только к одной запрещенной странице. Однако для точечной блокировки по URL-адресам у провайдера должна стоять система DPI. Те же провайдеры, которые такую систему не имеют, блокирую по IP-адресу, и в результате становится недоступным весь ресурс, страницы с которого присутствуют в Реестре запрещенных сайтов.

Соответственно, после включения в реестр одной страницы с Google пользователи различных интернет-провайдеров стали жаловаться на недоступность всего поискового сервиса. Через несколько часов после данного инцидента Роскомнадзор удалил из реестра ссылку на Google. Согласно информации с сайта надзорного ведомства, сейчас ограничений на доступ к google.ru нет.

Из-за кого заблокировали поисковик

Представитель Роскомнадзора сообщил агентству «Интерфакс», что со страницы на домене google.ru стоял «редирект» (переадресация) на сайт одной из букмекерских контор, ранее запрещенных в России. Роскомнадзор направил соответствующее уведомление в Google, и после того, как поисковая система решила данную ссылку удалить, ведомство приняло решение об удалении этой ссылки из Реестра запрещенных сайтов.

Поисковик Google на несколько часов оказался заблокирован в России властями

Со своей стороны, в ФНС уточнили «Интерфаксу», что решение о блокировке, в соответствие с которым в Реестр запрещенных сайтов была внесена ссылка на google.ru, относится к букмекерской конторе accessfonbet.com. При этом данное решение было вынесено год назад.

После того, как ФНС приняла решение о блокировке этого ресурса, дальнейшие действия по конкретным блокировкам осуществлял Роскомнадзор, подчеркнули в налоговой службе. В пресс-службе российского представительства Google констатировали факт, что у некоторых пользователей есть проблемы с доступом к поисковой системе, но на стороне самого Google проблем нет.

Опасный прецедент для всех поисковых систем

Автор Telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко» Александр Литреев указывает на опасность данного прецедента. Он пояснил, что используемая поисковой системой служба контекстной рекламы Google Adwards устроена таким образом, что для переходов на сайты рекламодателей генерируются так называемые динамические ссылки в доменах Google.

Такие ссылки нужны для того, чтобы затем Google смог выставить счет рекламодателю за число переходов с поисковой системы на его страницу. Такая я же модель используется и в рекламной системе «Яндекса». Тот факт, что вместе с противоправным сайтом блокируются и генерированные на него ссылки поисковых систем, свидетельствует о некомпетентности сотрудников Роскомнадзора, уверен Литреев.

Кого еще блокировали из-за решений ФНС

Напомним, в конце 2015 г. правительство уполномочило Роскомнадзор на блокировки сайтов с азартными играми: казино, игровые автоматы, букмекерские конторы, тотализаторы, лотереи и пр. С тех пор ФНС стала самым активным ведомством из всех, кто имеет полномочия на внесудебные блокировки.

Ранее, в рамках исполнения решений ФНС, Роскомнадзор уже блокировал ряд ресурсов, не занимающихся напрямую азартными играми. Например, были заблокированы сервисы сокращения ссылок Tinyurl и bit.ly. Также из-за решений ФНС под блокировкой находились облачная платформа Amazon S3, поставщик SSL-сертификатов Comodo, сервис статистики мобильынх приложений Zeonsight и CDN-платформы Amazon Content Delivery и Akamai. В случае с Comodo ситуация приобрела анекдотический характер, так как SSL-сертификатами данной службы пользуется и сам Роскомнадзор.