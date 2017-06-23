Госмонополия передумала. Сняты возражения на запуск 4G-сетей на 3G-частотах

Госкомиссия по радиочастотам повторно рассмотрит вопрос о возможности использования 3G-частот в диапазоне 2,1 ГГц для сетей LTE. В прошлом году против такого решения выступил «Роскосмос», но сейчас госкорпорация сняла свои возражения.

ГКРЧ вернется к вопросу об использовании 3G-частот для 4G-сетей

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании 30 июня 2017 г. рассмотрит вопрос о введении технологической нейтральности в диапазоне 2,1 ГГц. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

В настоящее время диапазон 2,1 ГГц используется в России для сетей третьего поколения сотовой связи (3G) стандарта UMTS. В режиме FDD (разделение приема и передачи по частотам) используются парные участки частот 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц. В режиме TDD (разделение приема и передачи по времени) может использоваться участок 2010-2025 МГц, но на практике этот участок частот не задействован.

Почему «Роскосмос» был против

Ведение принципа технейтральности позволило бы использовать данный диапазон и для более современного стандарта LTE, относящегося к четвертому поколению сотовой связи. Еще в прошлом году ГКРЧ была готова принять соответствующее решение, но против выступила госкорпорация «Роскосмос».

«Роскосмос» снял возражения на запуск 4G-сетей на 3G-частотах

«Роскосмос» планирует развернуть систему конфиденциальной мобильной спутниковой связи, которая будет использовать частоты 1980-2010 МГц (Земля-космос) и 2170-2200 МГц (космос-Земля). После прошлогоднего заседания ГКРЧ госпредприятие «Научно-исследовательский институт “Радио”» (НИИР) провело исследование возможности работы 4G-сетей в диапазоне 2,1 ГГц.

НИИР пришел к выводу, что технические характеристики сетей LTE в диапазоне 2,1 ГГц эквиваленты характеристикам сетей UMTS и соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости; в том числе с ними возможна работа на соседних частотах сетей LTE и будущей сети конфиденциальной спутниковой связи.

В итоге «Роскосмос» направил в ГКРЧ письмо, в котором согласился с возможностью использования частот в диапазоне 2,1 ГГц для сетей LTE. Условием такого использования является соблюдение определенных технических характеристик (в частности, максимально возможного уровня внеполосного излучения). Также радиоэлектронные средства стандарта LTE не должны требовать большей защиты, чем радиоэлектронные средства стандарта UMTS в этом же диапазоне.

В каких диапазонах уже работает принцип технейтральности

Напомним, в 2007 г. федеральные 3G-лицензии вместе с соответствующими частотами в диапазоне 2,1 ГГц получили «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон». Позднее 3G-частоты на большую часть территории страны получили и в Tele2.

Для LTE же изначально были выделены частоты в диапазонах 2,5 ГГц и 800 МГц. Некоторые операторы получили частоты и в диапазоне 2,3 ГГц, но сети так и не были запущены.

С конца 2013 г. ГКРЧ начала внедрять принцип технейтральности, который позволяет использовать частоты, выделенные под определенную технологию, для более современных стандартов, в частности, для LTE. Так, принцип технейтральности был введен в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц (изначально выделялись для сетей второго поколения стандарта GSM) и в диапазоне 450 МГц (изначально использовался для сетей третьего поколения стандарта CDMA).