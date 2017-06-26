Компания Игоря Сечина арестовала акции МТС

«Роснефть» добилась наложения ареста на активы АФК «Система», в том числе 30% акций МТС. Претензии «Роснефти» к АФК «Система» составляют 170 млрд руб. и связаны с компанией «Башнефть».

Арестованы активы АФК «Система»

АФК «Система» сообщила о получении от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении искового производства и копию исполнительного листа арбитражного суда Башкортостана. В соответствие с этими документами, суд в качестве обеспечительных мер наложил аресты на ряд активов «Системы» и ее «дочки» — «Система-инвест».

Под арест попали 31,76% акций сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), 100% акциях медицинской компании «Медси» и 90,5% акций «Башкирской энергосбытовой компании». В сообщении АФК «Система» говорится, что судебные приставы не только арестовали эти акции, но и запретили корпорации получать дивиденды от них, хотя в самом постановлении суда об этом не говорилось.

Чем недовольны в «Роснефти»

Сам иск был подан «Роснефтью» в начале мая 2017 г. Претензии «Роснефти» касаются нефтяной компании «Башнефть», которая ранее принадлежала «Системе», а сейчас перешла под контроль «Роснефти». В нефтяной компании считают, что АФК «Система» провела реорганизацию «Башнефти», которая нанесла «Роснефти» ущерб. Сумма исковых требований сначала составляла p107 млрд, затем была увеличена до p170 млрд.

По иску «Роснефти» наложен арест на активы АФК «Система», включая часть акций МТС

АФК «Система» не признает претензии «Роснефти», утверждая, что все сделки с «Башнефтью» были законными и проходили с максимальной публичностью. При этом ранее «Система» предлагала «Роснефти» заключить мировое соглашение по данному вопросу.

Позиции сторон

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил агентству «Интерфакс», что поданное компанией заявление об обеспечительных мерах связано со «спецификой оппонентов». «Мы, может быть, и не стали бы обращаться за этой мерой, но, поскольку наши оппоненты публично и настойчиво демонстрируют презрение к легальным правовым институтам и процедурам, мы очень озабочены тем, чтобы в случае, если суд удовлетворит наши требования, они были обеспечены, — сказал Леонтьев. — Они не позволяют нам допустить, что у нас есть какие-то гарантии вне обеспечительных мер».

Со своей стороны, в АФК «Система» возражают против удовлетворения данных обеспечительных мер. «Мы и ранее говорили, что претензии истца безосновательны, тем не менее, у компании достаточно возможностей, чтобы исполнить даже самое неблагоприятное решение суда, поэтому мы воспринимаем принятые меры обеспечения исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего, — заявил "Интерфаксу" представитель корпорации Сергей Копытов. — К сожалению, десятки тысяч наших акционеров и акционеров МТС в результате иска уже понесли потери на более чем 150 млрд рублей, после принятия обеспечительных мер их потери, скорей всего, значительно увеличатся. Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались».

«Трагический» актив

«Башнефть» уже не первый раз приносит серьезные проблемы «Системе». Контроль над нефтяной компанией корпорация установила в 2009 г., продавцами «Башнефти» выступили структуры Урала Рахимова — сына занимавшего в тот момент кресло президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

В 2014 г. Следственный комитет неожиданно возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти», которая прошла еще в 1990-х годах. Главному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову тогда было предъявлено обвинение, хотя приватизация была произведена еще до получения корпорацией контроля над «Башнефтью».

Затем Арбитражный суд постановил изъять акции «Башнефти» в пользу государства. АФК «Система» не стала обжаловать данный вердикт, после чего обвинения с Евтушенкова были сняты. «Башнефть» некоторое время находилась в собственности государства, а в прошлом году компанию приобрела «Роснефть» (также контролируется государством). Главой «Роснефти» является Игорь Сечин.