Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн

Многолетняя война вокруг «Смартс» завершилась: компания «Сигма», боровшаяся за акции оператора, получила отступные в размере 470 млн руб. Источником данных средств могла быть АФК «Система», из-за которой и начался в свое время этот конфликт.

Конец войны за «Смартс»

Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в компании «Сигма капитал партнерс» (СКП), которая с 2005 г. претендовала на акции поволжского сотового оператора «Смартс». СКП еще в 2011 г. была признана банкротом, однако конкурсное производство не могло завершиться из-за невозможности компании расплатиться с кредитором.

Однако теперь у СКП неожиданно появилось p474 млн. Эти средства пошли на расплату с основным кредитором — офшором Sulby Holdings, общий размер задолженности СКП перед которым составлял p7,2 млрд.

Как развивался конфликт

Напомним, СКП была создана группой «Сигма» Павла Свирского, специализировавшейся на корпоративных конфликтах. В 2005 г. СКП перекупила у ВЭБ права требованию по кредиту на $56 млн, которые были предоставлены офшору Angentro Trading & Investments (ATI), принадлежащему основателю «Смартс» Геннадию Кирюшину.

Основатель оператора СМАРТС Геннадий Кирюшин

Впоследствии выяснилось, что средства на выкуп прав требований по кредиту СКП получила от трех неизвестных структур — «Вектор», «Ренстайл», «Лотос», которые, в свою очередь, получили их от «дочки» АФК «Система» — «Системный проект».

В 2008 г. суд обязал ATI выплатить СКП задолженность в размере $78 млн (с учетом процентов). Данное решение суда не было исполнено, в связи с чем под арестом оказались заложенные по кредиту 32% акций «Смартс». В 2009 г. СКП приобрел предприниматель Леонид Маевский, но договориться с Кирюшиным ему не удалось.

В свою очередь, Кирюшин обвинил СКП в рейдерской атаке. В 2013 г. суд удовлетворил претензии основателя «Смартс» к СКП и обязал компанию выплатить компенсацию в размере p2,6 млрд. Однако и это решение не было исполнено: в 2010 г. вышеупомянутые компании — «Вектор», «Ренстайл» и «Лотос» — инициировали банкротство СКП. К данному процессу присоединилась и АФК «Система», также предъявившая свои претензии к СКП.

«Смартс» распродали по частям

Продолжавший конфликт не позволил Геннадию Кирюшину продать «Смартс». Однако он нашел обходной путь: «Смартс» выделил свои активы в регионах в различные «дочки», большинство из которых было проданы в 2015-2016 гг. Основными покупателями выступили «Мегафон» и МТС (принадлежит АФК «Система»). «Смартс» выручил за свои активы p9,58 млрд.

Со своей стороны, СКП пыталась продать арестованные по ее иску акции «Смартс». Осенью 2015 г. Росимущество попыталось продать 12% из этого пакета, однако торги не состоялись: на тот момент ценность «Смартс» уже значительно снизилась.

Неожиданный поворот?

В конце 2015 г. в борьбе Кирюшина с СКП наметились неожиданные подвижки. Права требований АФК «Система» и трех вышеупомянутых структур к СКП были выкуплены Ниной Улыбиной, матерью Родиона Улыбина. Последний был председателем совета директоров «Системного проекта», то есть также участвовал в противостоянии вокруг «Смартс». По сообщению Lifenews, в 2014 г. Родион Улыбин пропал без вести.

Из материалов судебного разбирательства следует, что Улыбина также приобрела офшор Thomson Investments, через которой Маевский контролировал СКП. Затем Улыбина продала свои права требования к СКП на общую сумму p7,2 млрд офшору Sulby Holdings. Его бенефициары неизвестны, но в 2010 г. Геннадий Кирюшин называл этот офшор «дружественным».

Откуда пришли деньги

После этого был заменен конкурсный управляющий СКП: вместо Владимира Никифорова им стал Денис Беляков. Единственным активов СКП были права требования дебиторской задолженности с ATI на общую сумму p7 млрд. В прошлом году конкурсный управляющий дважды пытался продать эти права со стартовой суммой 500 млн, но оба раза торги не состоялись из-за отсутствия претендентов.

Теперь же на счета СКП поступило p470 млн, которые и позволили частично расплатиться с Sulby Holdings и завершить конкурсное производство. Конкурсный управляющий Денис Беляков получил за это премию в размере p14 млн.

Источник, знакомый с деталями разбирательства, пояснил CNews, что средства в СКП пришли от АФК «Система». Это позволило прекратить конфликт и расплатиться с Леонидом Маевским и Ниной Улыбиной.

«Я давно забыл этот конфликт: он отнял у меня много сил, времени и денег», — ограничился комментарием Геннадий Кирюшин. Маевский от комментариев отказался, в АФК «Система» не ответили на запрос CNews.