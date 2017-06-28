Telegram пошел на компромисс с государством

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров согласился предоставить Роскомнадзору контактные данные своей компании, необходимые для включения в Реестр организаторов информации. В то же время Дуров отказался исполнять требования российского закона о хранении переписки пользователей.

Дуров сообщил властям контактные данные Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности пойти на компромисс с российскими властями. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Дуров рассказал, что предоставил Роскомнадзору контактные данные своей компании, добавив, что они и так находятся в открытом доступе.

Предоставление контактных данных необходимо для того, чтобы Роскомнадзор включил Telegram в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Дуров говорит, что он не возражает против включения Telegram в данный реестр. В то же время создатель Telegram заверил, что ни о каком исполнении его мессенджером «антиконституционных и технически нереализуемых» требований «закона Яровой» не может быть и речи.

Что такое ОРИ

Напомним, в 2014 г. в России был принят антитеррористический пакет законов, который, в числе прочего, ввел понятие Организатора распространения информации (ОРИ). К ОРИ может быть отнесен любой сайт и сервис, который позволяет пользователям интернета обмениваться сообщениями, кроме сайтов для личных и семейных нужд. В случае отказа от включения в реестр сервис будет блокироваться на территории России.

Павел Дуров пошел на формальный компромисс с Роскомнадзором

Владелец ОРИ первоначально должен был хранить на территории России всю информацию о действиях российских пользователей в течение полугода и предоставлять данные о своих абонентах российским правоохранительным органом. В 2016 г. был принят так называемый «закон Яровой», расширивший требования к ОРИ.

Теперь они должны хранить информацию о действиях российских пользователей в течение года, а с лета 2018 г. им необходимо будет хранить содержимое самих сообщений сроком до полугода. Кроме того, если пользователи ОРИ применяют шифрование при обмене сообщениями, спецслужбам должны быть предоставлены ключи для дешифровки этих сообщений.

Последнее требование особенно актуально для Telegram: данный мессенджер стал первым из крупных сервисов обмена сообщениями, обеспечивший шифрование на уровне конечных пользователей. Также фирменной особенностью Telegram являются «секретные чаты», содержимое которых не только не хранится на сервере, но и удаляется с телефонов самих пользователей.

Какие мессенджеры уже заблокированы Роскомнадзором

Хотя требования к ОРИ вступили в силу еще осенью 2014 г., до недавнего времени иностранные сервисы их игнорировали, а Роскомнадзор на это закрывал глаза. Однако с начала 2017 г. Роскомнадзор заблокировал ряд мессенджеров «второго эшелона» за отказ регистрироваться в Реестре ОРИ.

Под блокировкой оказались Zello (аналог рации для смартфонов), Blackberry Messenger, Line и Vchat. Также на некоторое время блокировались китайский мессенджер Wechat и японский Imo, но затем они согласились вступить в Реестр и были разблокированы. Кроме того, в Реестр ОРИ вошел мессенджеры Snaappy и Threema.

Как ФСБ и Роскомнадзор давили на Telegram

На прошлой недели «дошла очередь» и до Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к Павлу Дурову с просьбой войти в Реестр ОРИ, пригрозив в противном случае блокировкой сервиса. При этом Жаров заверил, что речь идет только о предоставлении контактных данных, а не перлюстрации сообщений пользователей.

К давлению на Telegram подключилось и ФСБ: служба заявила, что террористы, устроившие недавние теракты в петербургском метро, пользовались Telegram. Отметим, что именно ФСБ является «выгодоприобретателем» Реестра ОРИ.

Дуров изначально говорил, что Telegram не будет предоставлять переписку своих пользователей ни российским властями, ни спецслужбам каких-либо стран мира. Теперь же, проанализировав высказывание Жарова, создатель Telegram заявил, что готов на предоставление своих контактных данных. Сотрудничество же с российскими властями, как и с властями других государства, будет осуществляться только с целью удаления материалов, пропагандирующих терроризм, наркотики, призывы к насилию и детскую порнографию, а также для борьбы со спамом.

В ответ на сообщение Дурова Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что ведомство проверит, предоставил ли основатель Telegram все контактные данные, необходимые для включения в Реестр ОРИ. Позднее Жаров сообщил, что Telegram будет включен в данный реестр, что означает начало его работы на территории России «в правовом поле».

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк считает, что шаг, на который пошел Дуров, является «спасительным» для Роскомнадзора. «Роскомнадзор получит контактные данные и включит Telegram в Реестр ОРИ, — говорит Козлюк. — Каково же на самом деле будет сотрудничество Telegram с российскими властями, останется тайным, так как запросы спецслужб на предоставление информации о пользователей осуществляются в секретном режиме».