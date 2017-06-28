TI: У чиновника Россвязи найдена недвижимость в Майами на $9 млн

Неправительственная организация по борьбе с коррупцией утверждает, что глава госпредприятия РСВО Игорь Зорин владеет элитной недвижимостью в Майами на сумму $9 млн. Помощь Зорину в покупке недвижимости якобы оказывал создатель охранного агентства «Альфа-криминал» Святослав Мангушев, с которым РСВО заключило ряд крупных контрактов.

Американская недвижимость главы РСВО

Международная неправительственная организация Transparency International (TI), специализирующаяся на антикоррупционных расследованиях, опубликовала информацию о зарубежных активах Игоря Зорина, главы федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО). TI утверждает, что Зорин приобрел ряд объектов элитной недвижимости в Майами в США.

РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге. Эти сети строились в советское время для трансляции сигнала трех государственных радиостанций. В последние годы интерес к проводному радиовещанию заметно упал. Однако в двух столицах все новостройки по-прежнему должны подключаться к сети РСВО, так как она используется для оповещения об экстренных ситуациях.

РСВО находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь). Зорин возглавил предприятие в 2015 г. За несколько лет до этого он занимал должность замглавы Россвязи. А еще раньше он возглавлял другой подведомственный Россвязи ФГУП — «Главный центр специальной связи» (ГЦСС, занимается перевозками секретных отправлений, денежных средств и т. д.).

Квартиры на $9 млн

По данным TI, Зорин через три американские компании с похожими названиями — Trump Palace 3802, Trump Palace 5507 и Trump Palace 5109 — владеет в Майами тремя квартирами стоимостью $1,56 млн, $2,3 млн и $2,2 млн соответственно. Кроме того, Зорину приписывают владение еще одной компанией — Bal Bay One, за которой числится дом стоимостью $3,3 млн.

У Игоря Зорина из Россвязи нашлась недвижимость в Майами

То есть всего Зорину приписывают жилую недвижимость в Майами на сумму $9,3 млн. Также TI утверждает, что Зорин через другую компанию — Hallmark 204 — владеет офисными помещениями в Майами. В них расположены охранное агентство Alpha-Criminal и риэлторское бюро Aplha Realty, принадлежащие другому россиянину — Святослав Мангушеву.

Связь с «Анти-криминал»

Мангушев — отставной офицер спецназа ФСБ, основатель российского охранного агентства «Альфа-криминал». С 2010 г. он перебрался в Майами и занялся там бизнесом. В том числе Мантушев стал одним из учредителей расположенного в этом городе российского-американского байкер-клуба Spetsnaz (Spetsnaz Law enforcement Motorcycle club), членами которого являются выходцы из правоохранительных структур России и США.

TI утверждает, что Мангушев является партнером Зорина. Якобы фирмы, через которые Зорин приобретал недвижимость в Майами, изначально были зарегистрированы на Мангушева, и только после покупки ими недвижимости переходили Зорину. Таким образом Зорин, якобы, пытался скрыть факт покупки американской недвижимости.

У Зорина и Мангушева давние деловые отношения. Будучи главой ГЦСС, Зорин подписал для возглавляемого Мангушевым охранного агентства «Альфа-криминал» рекомендательное письмо. Из текста письма следовало, что «Альфа-криминал» оказывает услуги для ГЦСС.

Когда же Игорь Зорин возглавил РСВО, то и это предприятие стало заключать контракты на охрану помещений с «Альфа-криминал». Общая сумма данных контрактов составила 146 млн. В TI утверждают, что Игорь Зорин, являясь директором госпредприятия, не имеет право владеть зарубежной недвижимостью.

В Россвязи и РСВО к моменту публикации не ответили на вопросы CNews по данному вопросу.