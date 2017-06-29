Минкомсвязи не даст РЖД стать телеком-оператором

Госкомиссия по радиочастотам по запросу РЖД не выдаст частоты в диапазоне 1800 МГц для создания технологических сетей связи на железнодорожном транспорте. В последний момент вопрос об этом сняли с повестки: в Минкомсвязи начали опасаться, что частоты смогут использоваться для создания полноценной LTE-сети.

ГКРЧ передумала выдавать частоты для РЖД

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не станет 30 июня 2017 г. рассматривать вопрос о выделении частот в диапазоне 1800 МГц (1785-1805 МГц) «неопределенному кругу лиц» для создания технологических сетей связи на железнодорожном транспорте. Это следует из проекта повестки заседания ГКРЧ, имеющегося в распоряжении CNews.

Инициатором выделения данных частот являются «Российские железные дороги» (РЖД). Частоты могут использоваться для технологии eLTE — разновидности стандарта LTE, относящегося к четвертому поколению сотовой связи (4G). Оборудование для данного стандарта производит китайская Huawei.

Работу ГКРЧ организует Минкомсвязи. Председателем комиссии выступает министр связи Николай Никифоров.

Чего испугались в Минкомсвязи

Заседание ГКРЧ было перенесено на 4 июля 2017 г. А на предшествовавшем ему согласительном совещании было решено снять вопрос о частотах для железнодорожного транспорта с повестки. Об этом CNews рассказали два источника, знакомые с результатами совещания.

РЖД не дадут частоты: Минкомсвязи испугалось появление нового LTE-оператора

По словам одного из собеседников издания, против выделения частот в диапазоне 1785-1805 МГц высказались представители Минобороны и ФСО, чьи радиоэлектронные средства работают в указанной полосе частот, а также Роскомнадзор.

Другой источник CNews говорит, что во время презентации проекта представитель РЖД признал, что запрашиваемые частоты могут использоваться не только для технологических сетей связи, но и для предоставления услуг доступа в интернет пассажирам железнодорожных поездов.

То есть речь идет, фактически, о появлении нового сотового оператора. Это, по словам собеседника CNews, и вызвало беспокойство замминистра связи Дмитрия Алхазова, который и настоял на отмене рассмотрения данного вопроса на заседании ГКРЧ. В пресс-службах РЖД и Минкомсвязи к моменту публикации не ответили на запросы CNews по этой теме.

Как совместить железнодорожные сети с GSM и LTE

В целом диапазон 1800 МГц изначально выделялся для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM. С конца 2013 г. ГКРЧ разрешила использовать его и для технологии LTE. Речь идет об одной из двух разновидностей данной технологии — FDD, предполагающей разделение приема и передачи по частотам.

В то же время стандарт eLTE работает в другом режиме — TDD (разделение приема и передачи по времени), что потенциально создает возможность появления помех на сетях LTE-FDD. С целью изучения данного вопроса гсопредприятие «Научно-исследовательский институт ”Радио”» (НИИР) совместно с РЖД организовал тестовую зону eTLE в Москве вдоль железнодорожных полос между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово».

В Москве частоты, необходимые для eLTE, соседствуют с частотами, занимаемыми МТС и «Вымпелкомом» — 1760-1785 МГц/1855-1880 МГц и 1710-1730 МГц/1805-1825 МГц соответственно. Тестирование показало, что сеть «Вымпелкома» создает помехи на сети eLTE, а сеть eLTE, в свою очередь, создает помехи на сети МТС.

В этой связи НИИР рекомендовал организовывать защитный интервал между сетями eTLE и сетями GSM шириной 2,5 МГц, а между сетями eTLE и LTE-FDD — шириной 5 МГц. Этот защитный интервал должен организовываться за счет сетей eTLE, то есть внутри диапазона 1785-1805 МГц.

Кроме того, НИИР рекомендовал размещать базовые станции eLTE на расстоянии не менее 200 м от базовых станций LTE-FDD. Также НИИР обратил внимание на то, что специализированные терминалы телеуправления eLTE следует размещать только в локомотивах поездов, чтобы избежать появления помех на абонентских терминалах стандарта LTE-1800, которые могут быть у пассажиров поездов.

«Трагическая» судьба диапазона

Первый раз частоты в диапазоне 1785-1805 МГц ГКРЧ выделяло еще в 2006 г. Тогда речь шла о технологии iBurst, которая так и не стала массовой. Частоты в данном диапазоне были выданы компаниям «Юнисел», «Белитон», «Кватро плюс» и «Лардекс», связанным с предпринимателем Евгением Ройтманом. Структуры Ройтмана известны тем, что они получают частоты в различных диапазонах с целью их дальнейшей перепродажи.

С 2010 г. опытные зоны в данном диапазоне развертывала российско-китайская компания «НИРИТ синвей телеком ехнолоджи» (НССТ) с целью развертывания сетей нового стандарта NG-1. Эта технология разработана в Китае корпорацией Xinwei и является разновидностью транкинговой связи с возможностью передачи данных на скоростях до 15 Мбит/с.

В 2012 г. НССТ приобрела четыре вышеуказанные структуры. В компании утверждают, что она успела вложить в строительство сетей NG-1 $780 млн. Однако сети так и не удалось запустить: Роскомнадзор сначала не выдавал компании частотные разрешения, а в прошлом году в связи неиспользованием частот ГКРЧ прекратила действие своих разрешений на работы в этих полосах. НССТ пыталась оспорить действия ГКРЧ в суде, но безуспешно.