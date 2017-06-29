Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, присутствовавший в совете директоров МТС, не подал заявку на избрание в его новый состав. Его место в совете занял другой топ-менеджер АФК «Система». Возможная причина ухода Шамолина – стремление избежать претензий США относительно связи МТС с Гульнарой Каримовой.

Уход Шамолина

На ежегодном собрании акционеров МТС был избран новый совет директоров, в который не вошел президент АФК «Система» Михаил Шамолин, передает информационное агентство «Интерфокс». Холдингу АФК «Система» принадлежит контрольный пакет акций МТС. Шамолин состоял в прежнем совете директоров, но не подавал заявку на участие в новом составе. Его место в совете занял директор по стратегии «Системы» Артем Засурский.

В «Системе» поясняют выход Шамолина из совета МТС тем, что руководители АФК занимают такие должности в предприятиях холдинга поочередно, это обычная практика.

Источник CNews на телекоммуникационном рынке сообщает, что одна из версий ухода Шамолина из совета МТС – опасение получить претензии от американских властей по поводу взаимоотношений МТС с Гульнарой Каримовой. Связь с Каримовой, в отношении которой США проводят антикоррупционное расследование, считается возможной причиной стремительного ухода МТС из Узбекистана. Гульнара Каримова, дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, при жизни отца контролировала телекоммуникационный рынок страны.

Кто вошел в новый совет

В новоизбранный совет директоров МТС перешел из прежнего совета его председатель Рон Зоммер (Ron Sommer), а также президент МТС Андрей Дубовсков, вице-президент и финдиректор «Системы» Всеволод Розанов и вице-президент АФК по телекому Александр Горбунов.

Президент АФК «Система» не вошел в новый совет директоров МТС



Из независимых кандидатов в совет вошла советник президента «Системы» Регина фон Флеминг (Regina von Flemming), наряду с Томасом Холтропом (Thomas Holtrop), Мишелем Комбом (Michel Combes) и Стэнли Миллером (Stanley Miller).

Арест акций «Системы»

На днях стало известно, что компания «Роснефть» добилась наложения ареста на активы АФК «Система» и ее дочернего предприятия «Система-инвест». Под арест попали 31,76% акций МТС, 100% акций медицинской компании «Медси» и 90,5% акций «Башкирской энергосбытовой компании».

Иск против «Системы» был подан «Роснефтью» в начале мая 2017 г. Претензии истца касаются нефтяной компании «Башнефть», которая ранее принадлежала «Системе», а сейчас перешла под контроль «Роснефти». В нефтяной компании считают, что АФК «Система» провела реорганизацию «Башнефти», которая нанесла «Роснефти» ущерб. Сумма исковых требований сначала составляла p107 млрд, затем была увеличена до p170 млрд. «Система» претензии не признает.

Решение об аресте активов было принято арбитражным судом Башкортостана. В сообщении «Системы» говорится, что судебные приставы не только арестовали эти акции, но и запретили корпорации получать дивиденды от них, хотя в самом постановлении суда об этом не упоминалось.

Что такое АФК «Система»

АФК «Система» – российская компания, созданная в 1993 г. Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже. Основной акционер — Владимир Евтушенков. Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа, туризм и прочие. В 2016 г. выручка компании составила p697,7 млрд. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 г. достигала p1,1 трлн.