Германия будет штрафовать Facebook и YouTube за фальшивые новости на 50 млн евро

В Германии приняли закон, по которому крупные социальные медиа будут платить штрафы от 5 до 50 млн евро, если не успевают удалить фальшивые новости или ненавистнические публикации за 24 часа. Критики закона опасаются, что в таких условиях компании начнут удалять все подряд.

Закон против нелегального контента

Правительство Германии будет штрафовать Facebook, YouTube и другие социальные медиа на сумму до 50 млн евро, если они не будут удалять «очевидно незаконные» материалы в течение 24 часов по поступившим жалобам. Под таким материалами понимаются фальшивые новости, публикации на почве ненависти и т. д.

Кроме того, компании должны будут удалять материалы, чья противозаконная природа не так очевидна, однако в этом случае на разбирательство отводится 7 дней. Правило распространяется на сайты, аудитория которых превышает 2 млн пользователей. Это один из самых жестких законов такого рода в мире, сообщает BBC. Штрафы начинаются от 5 млн евро, но, в зависимости от серьезности ситуации, могут возрастать в 10 раз.

Парламент Германии уже утвердил закон в ходе голосования, однако в силу он вступит только в октябре 2017 г., после проведения федеральных выборов, назначенных на сентябрь.

Поддержка и критика закона

Новое правило уже было подвергнуто критике со стороны правозащитных групп и представителей индустрии, которые считают его трудновыполнимым. Противники закона уверены, что из-за сжатых сроков, отведенных на оценку материалов, компании начнут удалять любые хоть сколько-нибудь сомнительные публикации, лишь бы не платить штраф.

Facebook сообщил, что поддерживает правительство Германии в борьбе с фальшивыми новостями



Министр юстиции Германии Хайко Маас (Heiko Maas), высказываясь в поддержку закона, отметил, что, как показывает опыт, крупные социальные медиа не выполняют обязательств по удалению нелегального контента без давления со стороны правительства. Тем временем за последние несколько лет количество ненавистнических высказываний на таких сайтах выросло почти в четыре раза. Крупные социальные медиа в ответ приводят статистику Еврокомисии, согласно которой в Германии и без штрафов удаляется 80% незаконного контента.

Позиция Facebook

Закон был принят после нескольких резонансных инцидентов. Например, в феврале 2017 г. от фальшивых новостей в Facebook пострадала член немецкого парламента от партии «Зеленых» Ренате Кюнаст (Renate Künast). Поддельные публикации утверждали, что она сочувствует беженцу из Афганистана, убившему немецкого студента во Фрайбурге, Германия.

В официальном заявлении Facebook сообщает, что поддерживает позицию правительства Германии в борьбе с незаконным контентом. Недавно компания также отметила, что наняла для обработки сообщений о таких материалах 3 тыс. новых сотрудников, в дополнение к 4,5 тысячам работников, нанятых с этой же целью ранее. В Германии у Facebook насчитывается около 30 млн пользователей.