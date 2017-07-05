МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp

МТС представила опцию, которая обеспечивает безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам. Стоимость опции составляет 4 руб. в день.

Безлимитная опция МТС

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) объявила о запуске опции «Всети». Она обеспечивает безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам.

В частности, опция охватывает социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter. Из мессенджеров опция обеспечивает безлимитный доступ к WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, «Там там» и «МТС Connect». Также опция охватывает приложение для онлайн-трансляций ОК Live и сайт для онлайн-трансляций компьютерных игр Twitch.

Особенности новой опции

При подключении опции трафик на вышеупомянутые сервисы становится нетарифицируемым как на смартфоне, так и на подключенных устройствах (планшет, ноутбук). Стоимость новой опции составляет 4 руб. в день (120 руб. в месяц). Для пользователей обновленных тарифов «Smart безлимитище» и «Smart+» опция подключается бесплатно без взимания дополнительной платы.

МТС сделала безлимитными социальные сети и мессенджеры

В то же время опция не распространяется на встроенный контент со сторонних ресурсов (YouTube, Rutube, Vimeo, «Яндекс.карты»), загрузку приложений из Google Play и App Store, работы с вышеуказанными сервисами через браузеры с компрессией данных (например, Opera) и использование режима приватного просмотра.

Аналогичные предложения «Билайна» и «Мегафона»

С конца прошлого года сотовые операторы «большой тройки» — МТС, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» — отказались от тарифов на безлимитный интернет. Вместо этого операторы стали продвигать тарифы и опции с льготным доступом к отдельным интернет-сервисам.

У «Билайна» есть опция «Можно все». Она дает дополнительные 10 Гбайт интернет-трафика, которые расходуются на доступ к социальным сетям («Вконтакте», «Однокласники», Facebook, Instagram, Twitter) и музыкальным сервисам («Вконтакте», «Яндекс.музыка», «Яндекс.радио» и Zvooq). Опция стоит 4 в день, а на старших тарифах линейки «Все» подключается бесплатно.

«Мегафон» недавно представил тарифную линейку «Включайся». В зависимости от тарифа она предоставляет безлимитный доступ к мессенджерам (WhatsApp, Viber, Telegram, FB Messenger, OK messenger, eMotion), социальным сетям («Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram). В некоторые тарифные планы из новой линейки включено еще 20 ГБ трафика для видеосервисов (Youtube, Rutube, Vimeo).