Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по обвинению во взятках российским чиновникам

В Испании арестован Хавьер Перес Долсет, основатель группы Zed Media, в которую входит «Темафон» - основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента. Его обвиняют в даче взяток чиновникам России и Узбекистана.

Владельцы контент-провайдера Zed обвинили во взятках чиновникам России и Узбекистана

В Испании арестован основной владелец производителя мультимедийного контента Zed Worldwide Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset). Вместе с ним были арестованы еще восемь человек, включая его брата Игнацио (Ignacio), пишет испанская газета El Mundo. Остальных фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Аресты были осуществлены испанской полицией с санкции суда. Расследование проводится антикоррупционным подразделением прокуратуры Испании. Следственные действия затронули и газету La Razon, совладельцем которой является Перес Долсет.

Переса Долсет обвиняют в мошенничестве и осуществлении фиктивных операций на сумму 67 млн евро. При этом, как пишет El Mundo, 6 млн евро были направлены на взятки неким высокопоставленным лицам из России и Узбекистана.

Как Zed связан с «Билайном»

Zed Worldwide ведет свой бизнес в России совместно с компанией «Темафон». «Темафон» является основным партнером сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В частности, «Темафон» делает брендированные контент-сервисы для «Билайна».

Хавьер Перес Долсет, владелец Zed Worldwide, арестован по обвинению в даче взяток

«Темафон» создан предпринимателем Ваге Енгибаряном, владеющим консьерж-сервисом «ПраймКонцепт». Енгибарян давний друг Михаила Фридмана, главы наблюдательных советов «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne. В свою очередь, LetterOne основной акционер группы Veon (бывшая Vimpelcom), в которую входит «Вымпелком».

В 2013 г. «Темафон» и Zed Worldwide объединили свои активы в группу Zed+ со штаб-квартирой в Амстердаме. Однако дела у группы не пошли и в 2016 г. голландский суд признал ее банкротом и ввел в группе внешнее управление.

Как деньги из Zed выводились в структуры сына главы МВД

После этого вокруг группы и начались коррупционные скандалы. В начале 2017 г. испанская полиция арестовала в Мадриде временного управляющего Zed+ Петера Вакки (Peter Wakkie), впоследствии отпущенного на свободу. Как писала испанская газета El Confidencial, дело против Вакки было инициировано как раз семьей Перес Долсет.

Проведя аудит Zed+, Перес Долсет обнаружили, что Фридман и Енгибарян без их согласия вывели из компании $30 млн. Денежные средства были выведены через «Темафон» и российскую компанию ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким.

Конечным получателем данных денежных средств оказался разработчик сервисов для знакомств FunBox, совладельцем которого является Александр Колокольцев, сын главы МВД Владимира Колокольцева. Это дало El Confidencial основание утверждать, что денежные средства выводились из Zed+ с целью выплаты взяток высокопоставленным российским чиновникам.

Как уже отмечалось, в нынешней публикации El Mundo также говорится о выводе денег из Zed Worldwide в пользу чиновников России и Узбекистана. О ком конкретно идет речь, не уточняется. Впрочем, в 2016 г. Vimpelcom признал перед американскими властями факт выплаты взяток Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и выплатил из-за этого штраф в размере $795 млн.