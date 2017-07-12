«Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн»

«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети». Компания будет полностью принадлежать «Мегафону», но половину из 4,2 тыс. салонов передаст «Вымпелкому». Следующим этапом может быть объединение «Евросети» со «Связным».

«Мегафон» и «Билайн» поделили «Евросеть»

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») и «Мегафон» сообщили о достижении договоренности по разделу розничной сети «Евросеть». До сих пор «Евросеть» принадлежала на паритетных началах двум указанным сотовыми операторам.

Теперь «Евросеть» полностью отойдет в собственность «Мегафона», и в то же время «Евросеть» передаст «Вымпелкому» половину своих салонов. «Евросеть» останется работать как отдельная операционная компания.

Как объяснил гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен, сейчас фокус сотовых операторов смещается с продажи SIM-карт в сторону удержания существующих абонентов. Поэтому операторы должны развивать собственные высококачественные розничные сети.

Сделка с «Евросетью» удвоит монобрендовую сеть «Вымпелкома», добавил Йонсен. Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков также отметил, что сделка с «Евросетью» поможет сотовым операторам сконцентрироваться на развитии собственных независимых розничных сетей и оптимизировать сети дистрибуции.

Что известно о структуре сделки

Сейчас у «Евросети» 4,2 тыс. салонов, из них «Вымпелком» получит 2,1 тыс.

Сделка по разделу «Евросети» обсуждается с начала 2017 г. Ранее газеты «Ведомости» и «Коммерсант» сообщали, что в рамках сделки «Вымпелком» выплатит «Мегафону» 1 млрд руб. в счет задолженности «Евросети».

«Евросеть» будет полностью принадлежать «Мегафону», но половину из 4,2 тыс. салонов заберет «Билайн»

В пресс-службах «Мегафона» и «Вымпелкома» не стали комментировать данный вопрос. Источник CNews, знакомый с деталями сделки, говорит, что «Вымпелком» действительно заплатит «Мегафону» 1,25 млрд руб.

«Евросеть» с 2009 г. возглавляет Александр Малис. Источник CNews сообщил, что Малис сохранит свой пост.

Не за горами объединение со «Связным»

Ранее газета «Коммерсант» писала, что после раздела «Евросети» компания поглотит еще и своего конкурента - «Связной». С 2015 г. «Связной» находится под контролем Олега Малиса, брата Александра Малиса. Собеседник CNews говорит, что такая сделка действительно планируется.

У МТС на конец 2016 г. было 6,2 тыс салонов связи, причем компания собиралась сократить число салонов до 5,7 тыс. У «Мегафона» на конец 2016 г. было 4,5 тыс. салонов (из них 2,5 тыс. по франшизе), у «Вымпелкома» - 3,7 тыс (из них 2,3 тыс. работают по франшизе).

«Раздел «Евросети» был вопросом времени, - констатирует гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Если актив принадлежит двум конкурирующим операторам, то рано или поздно один из них будет недоволен. Предыдущим примером этого был «Скай Линк». Кроме того, сотовая розница убыточна, и она нужна только самим сотовым операторам, потому что они конкурируют друг с другом за счет продаж».

Краткая история «Евросети»

Напомним, «Евросеть» была основана в конце 1990-х годов Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. Долгое время «Евросеть» была крупнейшей розничной сетью в России по продаже сотовых телефонов.

После кризиса 2008 г. «Евросеть» была приобретена предпринимателем Александром Мамутом, который вскоре перепродал 49,9% акций компании «Вымпелкому». У «Вымпелкома» был опцион на установление контроля над «Евросетью», но оператор им не воспользовался.

В 2012 г. Мамут вышел из капитала «Евросети». 50% компании стал владеть «Вымпелком», а оставшимися 50% «Мегафон» и холдинг Garsdale, принадлежащий контролирующему акционеру «Мегафона» Алишеру Усманову. Позднее «Мегафон» выкупил долю Garsdale и компания на паритетных началах стала принадлежать «Мегафону» и «Евросети».