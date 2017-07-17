Хозяева МТС объявили дефолт

Из-за ареста активов по требованию «Роснефти», АФК «Система» объявила технический дефолт. Причина — невозможность исполнить обязательства по кредитам на сумму 3,9 млрд руб. Дефолт носит формальный характер, все остальные обязательства компания намерена выполнять в срок.

«Система» объявила дефолт

АФК «Система» объявила технический дефолт, который распространяется на кредитные обязательства компании на сумму около p3,9 млрд. Об этом «Система» сообщила сегодня на своем сайте. Причиной дефолта АФК называет арест акций рядя ее активов, в том числе оператора МТС, страховой компании «Медси» и электросетевой компании БЭСК.

В своем сообщении «Система» оговаривает, что это исключительно формальный дефолт, вызванный решением суда об аресте акций. Как таковой дефолт стал технически возможен из-за «несоблюдения отдельных условий по ряду кредитных обязательств». В дальнейшим АФК намерена выполнять обязательства по кредитам своевременно.

«Система» продолжает борьбу за отмену решения о «необоснованном», с ее точки зрения, аресте активов. В частности, АФК подала по этому поводу жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Сотовый оператор МТС заявил, что арест части его акций, как и дефолт «Системы», не повлияет на его работу.

Арест акций АФК «Система»

В конце июня 2017 г. стало известно, что «Роснефть» добилась наложения ареста на активы АФК «Система» и ее дочернего предприятия АО «Система-инвест». Под арест попали 31,76% акций сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), 100% акций медицинской компании «Медси» и 90,5% акций «Башкирской энергосбытовой компании» (БЭСК).

АФК «Система» отреагировала дефолтом на арест своих акций

В своем сообщении «Система» заявила, что судебные приставы не только арестовали эти акции, но и запретили корпорации получать дивиденды от них, хотя в самом постановлении суда об этом не говорилось. Арест акций позиционировался как обеспечительная мера в судебном разбирательстве «Системы» с «Роснефтью».

Иск «Роснефти»

В начале мая 2017 г. «Роснефть» подала против «Системы» иск. Претензии истца касаются нефтяной компании «Башнефть», которая ранее принадлежала АФК, а потом перешла под контроль «Роснефти». В нефтяной компании считают, что «Система» провела реорганизацию «Башнефти», которая нанесла ущерб новому владельцу. Сумма исковых требований сначала составляла p107 млрд, затем была увеличена до p170 млрд в связи с падением рубля.

АФК «Система» не признает претензии «Роснефти», утверждая, что все сделки с «Башнефтью» были законными и проходили с максимальной публичностью. При этом ранее «Система» предлагала «Роснефти» заключить мировое соглашение по данному вопросу. АФК сообщила, что на момент ареста акций ее акционеры и акционеры МТС потеряли из-за судебного разбирательства более p150 млрд, и что арест активов значительно увеличит эти потери.

Что такое АФК «Система»

АФК «Система» – российская компания, созданная в 1993 г. Ее акции находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже и допущены к торгам на Московской бирже. Основной акционер — Владимир Евтушенков. Инвестиционный портфель «Системы» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации (основной актив — МТС), энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа, туризм и прочие. В 2016 г. выручка компании составила p697,7 млрд. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 г. достигала p1,1 трлн.