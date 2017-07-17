Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России

ФАС обязала четырех крупнейших сотовых операторов России уравнять в течение 14 дней расценки на услуги связи в «домашнем» регионе абонента и в поездке по России. Причина — экономическая и технологическая необоснованность разницы в цене.

Распоряжение ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «МТС», «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (Tele2) отменить внутренний роуминг в России. Об этом ведомство сообщает на своем сайте. На выполнение предписания операторам отводится 14 дней. Пользователи должны быть поставлены в известность об изменении тарифов за 10 дней до их вступления в силу.

ФАС поясняет, что провела анализ цен на роуминг и его технической реализации на территории страны. По результатам анализа выяснилось, что разница в тарифах на услуги связи в «домашнем» регионе и в других регионах России «ни экономически, ни технологически» не обоснована. Это было расценено как нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Начальник управления телекоммуникаций и информационных технологий ФАС Елена Заева, комментируя сообщение своего ведомства, объяснила CNews, что ФАС требует «убрать разницу между ценами на услуги связи, которые абонент платит дома, и ценами на те же услуги связи, которые он получает в поездке в сети того же оператора» (то есть отменить плату за внутрисетевой роуминг).

«Это требование ФАС выдвигала, начиная с ноября 2016 г., в рамках рабочей группы по роумингу, поэтому для операторов это не новость», - добавила она.

МТС, «Билайн» и Tele2 отказались прокомментировать ситуацию.

Пресс-служба «Мегафона» сообщила, что будут изучать предписание ФАС. В то же время представители оператора отметили, что большинство его абонентов пользуются пакетными тарифами, а, значит, «безроуминг» для них уже наступил, и цены на услуги связи в поездках и в домашнем регионе не отличаются.

Анализ тарифных планов

Установить необоснованность наценки на роуминг ФАС помогло то, что по разным тарифным планам одного оператора абоненты платят за роуминг разные суммы.

Так, в дорогих тарифах им предоставляется пакет минут, смс и трафика, который можно использовать в «чужом» регионе. Если не превышать лимит, все это будет тарифицироваться по «домашним» расценкам. Еще один способ платить в роуминге столько же, сколько и дома — подключить специальную опцию за дополнительную абонплату.

В тарифных планах средней ценовой категории доплата за роуминг есть, но она взимается по базовому тарифу. Еще одна группа пользователей, которая предпочла линейные тарифы, платит за объем реально использованных услуг — как в «домашнем» регионе, так и в «чужом», но в «чужом» дороже. Отличие стоимости роуминга в разных тарифных планах подтвердило тот факт, что доплата за него не обоснована.

Что такое внутренний роуминг

Напомним, внутрисетевым роумингом является роуминг при перемещении абонента между различными регионами страны, но внутри сети одного оператора. Национальный роуминг относится к перемещению абонента между различными регионами и сетями различных операторов.

ФАС обязала четырех крупнейших сотовых операторов отменить внутренний роуминг

«Большая четверка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафон» и Tele2 — обеспечивают внутрисетевой роуминг по льготным тарифам на всей территории страны, кроме Крыма. В Крыму действует национальный роуминг. Также национальный роуминг действует при поездках по России для абонентов небольшого числа оставшихся региональных сотовых операторов.

Недавние попытки отменить роуминг по России

Действия ФАС — это не первая инициатива по отмене внутреннего роуминга в России. Например, в конце июня в Госдуму был внесен законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга, разработанный главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым вместе с коллегами по фракции — Александром Бурковым, Игорем Ананских, Михаилом Емельяновым и Олегом Ниловым.

«Внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки (видимо, имеется ввиду сеть «Ростелекома»; — прим. CNews), — считает Миронов. — Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности».

Неделю назад в Госдуму был внесен еще один законопроект на эту тему, на этот раз о запрете внутрисетевого и национального роуминга, а также взимания роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Авторами документа выступил ряд депутатов фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР): Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев и Иван Сухарев.

История вопроса

В 2010 г. в Госдуму уже вносился разработанный депутатами фракции ЛДПР законопроект об отмене роуминга, правда, только внутрисетевого. Позднее законопроект был модифицирован — в нем предлагалось запретить взимать плату только за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

В 2012 г. Николай Никифоров, став министром связи, предлагал отказаться от внутрисетевого роуминга. Министерство разрабатывало законопроект, согласно которому абонент при перемещении в другой регион России должен был продолжать обслуживаться по тарифам домашнего региона, но с междугородней наценкой. Однако затем министерство от этих планов отказалось.

В 2017 г. «борьбу» с роумингом начала ФАС. В начале года замглавы службы Анатолий Голомолзин пообещал в ближайшее время отменить внутрисетевой роуминг и национальный роуминг в Крыму. Серьезных подвижек по этим вопросам, однако, не произошло, в связи с чем позднее глава ФАС Игорь Артемьев предложил вообще изъять из законодательства сам термин «роуминг», оставив его лишь как техническое понятие.