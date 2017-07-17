ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи

ФСО хочет получить право безвозмездного пользования инфраструктурой для размещения объектов связи. Это позволит госбюджету сэкономить сотни миллионов рублей в год. Но операторы связи возражают против такого подхода.

Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев сетей связи специального назначения. Документ представляет из себя поправки в Закон «О связи» и размещен на Портале раскрытия информации.

Согласно законопроекту, владельцы сетей спецсвязи получат право безвозмездного пользования имуществом, необходимым для строительства таких сетей по договору с владельцем такого имущества.

Речь идет о следующих объектах: зданиях, опорах линий электропередач, контактных сетях железных дорог, столбовых опорах, мостах, коллекторах, туннелях (включая туннели метрополитена), железных и автомобильных дорогах и других инженерных объектах и технологических площадок, а также полос отвода, включая полосы отвода железных и автомобильных дорог.

Сейчас собственники такого рода имущества вправе требовать с операторов связи возмездную плату за пользование их инфраструктурой согласно соответствующим договорам. При этом владелец имущества может через суд потребовать расторгнуть договор, если размещение средств связи мешает использовать принадлежащее ему имущество по назначению. Законопроект, разработанный ФСО, предусматривает сохранение данной нормы.

Чтобы сэкономить 200 млн руб. в год, ФСО хочет получить право безвозмездного пользования чужой инфраструктурой

Кроме того, владельцам сетей спецсвязи предлагается право на безвозмездной основе размещать кабели связи в линейно-кабельных сооружениях связи. Такое право будет действовать вне зависимости от принадлежности этих объектов.

Сколько сэкономит государство

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ФСО на указанные цели в 2015 г. потратило из Федерального бюджета 313,8 млн руб., в 2016 г. - 288,2 млн руб. В 2017 г. расходы составят примерно 247,2 млн руб.

Сети связи специального назначения предназначены для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Предоставление владельцам сетей спецсвязи права безвозмездного пользования вышеуказанным имуществом позволит сэкономить бюджетные средства, считают в ФСО.

Операторы связи против

Операторы связи не рады предлагаемым мерам. В пресс-службе «Мегафона» заявили агентству «Интерфакс», что предоставление владельцам сетей спецсвязи права безвозмездного размещения объектов связи не соответствует принципам гражданского законодательства, так как отсутствуют основания для такой безвозмездности.