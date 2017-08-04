Путин распорядился создать в России мониторинг сетей связи

Владимир Путин поручил создать централизованную систему мониторинга сетей электросвязи. Скорее всего, проект будет реализовывать Россвязь, которая давно вынашивала данную идею.

Что написано в Стратегии информационного общества об инфраструктуре связи

Утвержденная Президентом России Владимиром Путиным Стратегия развития информационного общества содержит пункты о контроле над сетями связи.

Документ предусматривает обеспечение единства сетей электросвязи России, в том числе развитие и функционирование сетей связи государственных органов и органов местного самоуправления, а также интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечена правопорядка.

До этого Минкомсвязи уже разработало законопроект о создании закрытой сети связи для силовых структур, но он не был утвержден.

Кто хочет заняться централизованным мониторингом сетей связи

Другим пунктом Стратегии значится обеспечение единства государственного регулирования, централизованного мониторинга и управления функционированием информационной инфраструктуры России на уровне информационных систем и центров обработки данных (ЦОД), а также на уровне сетей связи. В том числе отдельным пунктом говорится о создании централизованной системы мониторинга и управления единой сетью электросвязи России.

Идея создания системы мониторинга сетей связи вынашивалась давно, напоминает источник CNews в телекоммуникационной отрасли. При прежнем министре связи Игоре Щеголеве даже заявлялось о запуске такой, но в реальности централизованной системы мониторинга сетей связи до сих пор нет, резюмирует собеседник CNews.

Путин распорядился создать централизованную систему мониторинга сетей электросвязи, о которой давно мечтала Россвязь

Бывший сотрудник одного из подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязи) напоминает, что восстановление работы сетей связи в критических ситуациях является одной из обязанностей агентства, и Россвязь давно хотела реализовать идею о создании такого центра мониторинга.

Проект создания такого центра существовал на базе госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), подведомственному Россвязи. Запуск такого центра планировался в Севастополе, но проект так и не был реализован, говорит собеседник CNews. В пресс-службе Россвязи не ответили на запрос CNews относительно создания данного центра.

Традиционные услуги связи и импортозамещение

Еще один пункт Стратегии говорит о проведении работ по созданию государственными органами и организациями условий для расширения использования в сетях связи телекоммуникационного оборудования и ПО, исключающих возможность несанкционированного управления ими и не содержащих составных частей и элементов, замена, ремонт или производство в течение срока службы невозможны на территории России.

Также в документе говорится о создании системы, обеспечивающей возможность устойчивого, безопасного и независимого функционирования российского сегмента интернета. Ранее с этой целью Минкомсвязи начало разработку законопроекта о Государственной информационной системе (ГИС), в которой будет содержаться информация о критически важных элементах инфраструктуры российского интернета: доменных зонах, трансграничных переходах магистральных каналов и точках обмена интернет-трафика (IX).

Наконец, в Стратегии говорится о необходимости обеспечения надежности и доступности услуг связи в России, в том числе в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах, а также необходимости поддержания традиционных услуг связи (почтовой связи и электросвязи).