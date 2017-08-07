Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой

Южная Корея собирается испытать импульсно-фазовую навигационную систему eLoran, которая должна оказаться более устойчивой к попыткам заглушить сигнал, чем GPS. США находятся в процессе законодательного оформления собственной eLoran. Новая система должна предотвратить столкновения судов и посадки на мель, вызванные сбоями GPS.

Проблемы современной навигации

В связи с риском кибератак, которым подвержена спутниковая навигация, Южная Корея разрабатывает для судоходства альтернативную навигационную систему, основанную на технологиях времен Второй мировой войны. Ее примеру в ближайшем будущем намерены последовать США, похожие разработки ведут Россия и Великобритания, сообщает Reuters.

В настоящий момент суда всего мира используют для навигации систему глобального позиционирования (GPS). Поскольку у них, в отличие от самолетов, нет дублирующей системы, сбои в работе GPS приводят к столкновениям судов, посадкам на мель, отклонениям от курса и т. д. Систему электронной навигации на судне можно взломать, в том числе удаленно, или заблокировать GPS с помощью специального прибора. Поскольку 90% товаров транспортируются морским путем, судов в океане становится все больше, и это дополнительно увеличивает риск столкновения, особенно на загруженных торговых маршрутах.

Проект Южной Кореи

В настоящий момент Южная Корея разрабатывает альтернативную систему типа eLoran, основанную на импульсно-фазовой навигационной системе Loran (Long Range Navigation), которой пользовались во время Второй мировой войны суда США. В eLoran к обычной Loran будет добавлена цифровая обработка сигнала.

В отличие от GPS, которая передает сигнал со спутников, находящихся на расстоянии 20 тыс. км от судна, eLoran будет транслировать его с вышек. В обычной Loran вышка могла определять местоположение судов на море в радиусе 2,4 тыс. км. По словам разработчиков, сигнал в eLoran будет в 1,3 млн раз мощнее GPS-сигнала. Его тоже можно заглушить, но для этого потребуется мощный передатчик, огромная антенна и очень много энергии — все это можно будет легко отследить.

Основанная на технологиях Второй мировой войны система eLoran

должна предотвратить столкновения судов и посадки на мель, вызванные сбоями GPS

По словам Ли Бен Гона (Lee Byeong-gon), представителя Министерства океанов и рыболовства Южной Кореи, уже к 2019 г. правительство страны планирует оборудовать три площадки для испытания eLoran, а в дальнейшем площадок должно стать больше. Однако власти столкнулись с сопротивлением жителей острова Канхвадо у западного побережья страны, которые не хотят, чтобы на их острове появилась такая площадка. Для нее потребуется территория площадью более 132 кв. м, а высота вышки может варьироваться от 122 м до 137 м, чем и недовольны жители острова.

Проект развивается все активнее по мере того, как корейские рыболовные суда все чаще раньше времени возвращаются в порт, когда у них пропадает GPS-сигнал. Ответственность возлагают на Северную Корею, которая, предположительно, глушит сигнал, но не признает этого.

Инициатива США

В июле Палата представителей парламента США одобрила законопроект, который предусматривает создание eLoran в США. Чтобы стать законом, законопроект теперь должен быть одобрен Сенатом. По словам Даны Говард (Dana Goward), главы американского некоммерческого Фонда устойчивой навигации и синхронизации, со стороны президента США Дональда Трампа (Donald Trump) возражений быть не должно.

Администрации предыдущих президентов, Джорджа Буша (George Bush) и Барака Обамы (Barack Obama) также намеревались создать систему eLoran, но не воплотили это намерение в жизнь. Однако с тех пор ситуация успела значительно ухудшиться. В мае директор национальной разведки США Дэниел Коутс (Daniel Coats) сообщил Сенату, что в ближайшие годы риск атак на систему GPS возрастет.

В июне 2017 г. судно, находящееся в Черном море, сообщило Береговой охране США, что у него не работает GPS, и что то же самое происходит еще белее чем на 20 судах в том же районе. В 2014 г. и 2015 г. подобная проблема прервала операции в двух портах — береговая охрана не уточняет, в каких именно.

Россия и Европа

В России также предпринимались попытки возродить импульсно-фазовую навигационную систему на основе отечественного аналога Loran — системы «Чайка», созданной в 1958 г. По словам заместителя генерального директора АО «НТЦ «Интернавигация» Василия Редкозубова, России необходима система типа еЧайка, однако сейчас у страны есть другие задачи, и на нее недостаточно средств, пишет Reuters.

Великобритания и Ирландия проводили испытания системы типа eLoran, но свернули проект, поскольку не смогли привлечь к сотрудничеству другие европейские государства, чьи вышки им были необходимы. Франция, Дания, Норвегия и Германия решили вывести из эксплуатации или демонтировать свои старые навигационные башни. В Великобритании продолжает работать последняя такая вышка на севере страны.

Британско-американская компания Taviga пытается создать коммерческую систему eLoran. По словам сооснователя компании Чарльза Карри (Charles Curry), предприятию нужна для синхронизации хотя бы одна вышка на основной территории Соединенного королевства. Кроме того, правительство должно одобрить использование технологии.