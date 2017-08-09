Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне

«Мегафон» одним из первых в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE. Абонентам оператора уже доступна скорость до 1 Гбит/с, правда, пока только на одной модели смартфона.

«Мегафон» разогнал мобильный интернет до 1 Гбит/c

Московский «Мегафон» запустив коммерческую эксплуатацию Gigabit LTE - сеть четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE, относящейся к релизу Cat. 16. «Мегафон» стал первым оператором в России и одним из первых в Европе, запустившим данную технологию.

Замеры сети показали, что скорость передачи данных достигает отметки 979 Мбит/с. Для получения таких скоростей использовалась агрегация трех несущих частот. В диапазоне 2,5 ГГц было использовано два участка частот, в каждом из которых есть по две полосы частот шириной по 20 МГц каждая. Эти частоты используют технологию частотного разделения каналов (FDD).

В диапазоне 1800 МГц использовалась полоса частот шириной 20 МГц, эта полоса работает по технологии временного разделения каналов (TDD). Суммарно «Мегафон» задействовал спектр с эффективной шириной 60 МГц.

Сколько частот нужно для 1 Гбит/с

В базовом варианте для получения скорости 750 Мбит/с необходима полоса общий шириной 100 МГц. Использование модуляции 256 QAM позволяет получить скорость 1 Гбит/с на более узкой полосе - 100 МГц. Если же добавить еще одно решение - 4x4 MIMO (по четыре антенны на прием и передачи) - то потребность в спектре снижается до 60 МГц. Именно эти два дополнительных решения и применил «Мегафон».

«Мегафон» первым в России и одним из первых в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть Gigabit LTE

В настоящее время Gigabit LTE поддерживает на нескольких десятках базовых станциях «Мегафона» в пределах Бульварного кольца и частично в пределах Садового кольца. То есть «Мегафон» провел модернизацию сети в районах наибольшего скопления абонентов.

Работа новой технологии обеспечена за счет решений от финской Nokia, выступающей поставщиком сетевого оборудования для московского «Мегафона» - радиомодуля Nokia Flexi Multradio, которым оборудовано большинство базовых станций «Мегафона» в Москве и области, и системного модуля Nokia AirScale.

Запущенная «Мегафоном» технология условно относится к поколению 4,5G Pro. В то же время модуль AirScale поддерживает и следующее поколение сотовой связи - 5G. Как заявил вице-президент Nokia по странам Восточной Европы Деметрио Руссо, прошедшая демонстрация стала еще одним шагом на пути к запуску 5G.

Кому будут доступны новые скорости

Возможности новой технологии уже доступны конечным пользователям. Gigabit LTE работает на одной модели смартфона, созданного на базе модема Qualcomm Snapdragon X16. В «Мегафоне» отмечают, что такая ситуация разительно отличается от запуска первых LTE-сетей в 2012 г., когда высокая скорость передачи данных была доступна только на смартфонах.

Вице-президент Qualcomm по развитию бизнеса в Восточной Европе Юлия Клебанова отметила, что технология Gigabit LTE дает новые возможности пользователям: просмотр видео в формате 4Kx4K HDR, облачные сервисы, мгновенный отклик мобильных приложении.

Как «Мегафон» тестировал высокие скорости

В 2014 г. московский «Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE предыдущего релиза - cat. 6. Она обеспечивает скорость до 300 Мбит/с за счет агрегации двух участков частот в диапазоне 2,5 ГГц, в каждом из которых есть по две полосы частот шириной по 20 МГц каждая.

Gigabit LTE увеличивает спектральную эффективность, за счет повышается скорость доступа для всех пользователей независимо от используемого ими оборудования. Это связано с тем, что Gigabit LTE использует почти в пять раз меньше сетевых ресурсов для передачи видео, чем обычные сети LTE, подчеркнула Клебанова.

В 2015 г. московский «Мегафон» совместно с Ericsson тестировал более поздний вариант LTE - cat. 9. Там к вышеупомянутым полосам частот добавилась полоса шириной 20 МГц в диапазоне 1800 МГц. В ходе тестов скорость передачи данных достигала 450 Мбит/с, но тогда речи о коммерческой эксплуатации не шло.

В 2016 г. в ходе Петербургского экономического форума «Мегафон» уже показывал возможности передачи данных по сети LTE со скоростью до 1 Гбит/с, однако тогда речь шла просто о тесте.

У «Мегафона» наибольшие среди всех операторов возможности по агрегации LTE-частот, так как в 2012-2013 г.г. компания поглотила оператора «Скартел» (бренд Yota). В результате к блоку шириной 20 МГц, которой есть в диапазоне 2,5 ГГц у каждого из операторов «большой четверки» («Мегафона», «Вымпелкома», МТС и Tele2) , «Мегафон» получил дополнительно еще 60 МГц в данном диапазоне.

«Билайн» не спешит с гигабитным интернетом

Со своей стороны, представители конкурента «Мегафона» - «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») - заявили, что также проводят аналогичные тесты и намерены проводить их в дальнейшем. «Но в имплиментации подобных технологий в коммерческое использование исходим из того, чтобы была возможность предложить своевременно клиентам продукт, который они реально смогут использовать под тот объем приложений и услуг, где такие скорости реально будут востребованы», - заявила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.