После трех лет заключения суд отпустил под залог экс-босса «Билайна» в Армении

Армянский суд отпустил под залог гражданина России, бывшего технического директора «Арментела» (входит в группу «Вымпелком») Владимира Сачкова. Подсудимый более трех лет провел под стражей по обвинению в организации схемы с кражей доходов «Арментела» от трафика. Сам Сачков утверждает, что он лишь выполнял указания прежнего руководства службы безопасности «Вымпелкома».

Бывшего технического директора «дочки» «Билайна» отпустили под залог

Суд округов Кентрон и Норк-Мараш в столице Армении Ереване удовлетворил ходатайство об освобождении под залог бывшего технического директора компании «Арментела» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом») входит в группу Veon), гражданина России Владимира Сачкова. Об этом сообщило агентство «Фактинфо» со ссылкой на адвоката Сачкова Нарине Ршутни.

Сумма залога составила 10 млн драмов ($20,9 тыс.).

Сачков был арестован весной 2014 г. в Белоруссии и экстрадирован в Армению. В заключении он провел более трех лет. На свободе у Сачкова остаются жена и трое детей, причем третий ребенок родился уже после его ареста.

Как у «дочки» «Билайна» крали доходы от трафика

Напомним, Сачков является фигурантом уголовного дела о краже дохода от трафика в «Арментела», которое было возбуждено Службой национальной безопасности Армении (СНБ) в 2014 г. Обвинение утверждает, что в рамках данной схемы были созданы «серые» каналы, по которым в 2012-2013 г.г. телефонный трафик из России поступал на сеть «Арментела» в обход официального пути.

Внутри «Арментела» утверждалось, что эти каналы были созданы для нужд СНБ. В результате «Арментел» не получал дохода от терминации трафика, не поступал налоговый доход и в казну Армении.

Бывший техдиректор «Арментела» и северо-западного «Вымпелкома»

Владимир Сачков выпущен из тюрьмы под залог

Помимо Сачкова, фигурантами данного дела являются бывший гендиректор «Арментела» Игорь Климко, бывший начальник службы безопасности «Арментела» Ашот Погосян, экс-глава службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александр Зубов и гражданин Киргизии Алексей Писарев.

Все фигуранты, кроме Писарева, являются гражданами России. Погосян был арестован в 2014 г. и признал свое участие в данной схеме, в 2017 г. суд приговорил его к четырем годам тюрьмы. Климко и Сачков своей вины не признают.

Почему в «Вымпелкоме» надо выполнять устные приказы

В показаниях Сачкова (имеются в распоряжении CNews) говорится, что в 2010 г. Ашот Погосян сообщил о необходимости подвести к международной АТС компании специальный канал для нужд СНБ. Погосян показал Сачкову соответствующее письмо из СНБ, но оно было на армянском языке, которого технический директор «Арментела» не знал. Копию письма Погосян отказался предоставить, сославшись на его секретность.

Позднее, после замены международной АТС «Арментела», Игорь Климко дал устное поручение Сачкову заново организовать соответствующий канал. Сачков подчеркивает, что внутри группы «Вымпелкома» существовал строгий порядок выполнения и письменных, и устных поручений руководства. Тех, кто этого не выполнял, «сразу же увольняли». В этой связи Сачков посчитал неразумным требовать письменного приказа.

Какой трафик ходил по данному каналу, Сачков не знает. Управление каналом осуществлялось через «потайную» комнату в здании АТС «Арментела», доступа в которую у технического директора компании не было.

В конце 2012 г. Климко покинул свой пост, управление компанией временно перешло к Дмитрию Кромскому, занимавшему тогда пост вице-президента группы Vimpelcom (ныне переименованной в Veon) по странам СНГ. После этого Александр Зубов напомнил Сачкову о необходимости продолжать поддерживать работу канала. «Это было сообщено как приказ, подлежащий исполнению», - говорится в показаниях Сачкова.

В 2013 г. «Арментел» возглавил Андрей Пятахин. Сачков сообщил ему о наличии данного канала, но никаких указаний от него не получал. Осенью того же года в Армению прибыла делегация из штаб-квартиры Vimpelcom в Амстердаме. Аудит, проведенный ими, выявил наличие схемы с «серым» трафиком в «Арментеле». Эти материалы и послужили основанием для возбуждения уголовного дела со стороны СНБ.

Как глава службы безопасности давил на технического директора

В своих показаниях Сачков заявил, что на время общения с аудиторами Пятахин дал ему указание не упоминать фамилию Зубова. Перед началом аудита Сачков получил распоряжение закрыть данный канал. Поручение дал Погосян, ссылавшийся, в свою очередь, на Зубова. После завершения аудита Зубов поручил Сачкову на некоторое время восстановить работу канала.

Затем Сачков покинул «Арментел» и уехал в Белоруссию, где занял пост технического директора местного сотового оператора Velcom. Там его и настигло известие о возбуждении в отношении него уголовного дела в Армении, арест и последующая экстрадиция.

Владимир Сачков подчеркивает, что его действия по созданию указанного канала были лишь выполнением приказов вышестоящего начальства. При этом об истинном предназначении канала он не знал и никаких доходов от его деятельности не получал. Кроме того, Сачков подчеркивает, что на его самого и его людей оказывалось давление со стороны Александра Зубова.