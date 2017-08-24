«Акулы» российского ИТ-рынка примут участие в CNews FORUM 2017

На главном событии года в области ИТ выступят Аэрофлот, Сбербанк, РЖД, Сургутнефтегаз, X5 Retail и другие лидеры российского рынка.

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

Старший вице-президент, и.о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков

В этом году ожидаются выступления топовых представителей российского рынка, среди которых: старший вице-президент, и.о. руководителя блока технологии Сбербанка Никита Волков; директор по информационным технологиям РЖД Дмитрий Чаркин; заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Аэрофлот» Кирилл Богданов; начальник управления ИТ ОАО «Сургутнефтегаз» Ринат Гимранов; заместитель генерального директора по ИТ, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков, директор по ИТ в X5 Retail Group Гранжа Фабрисио.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Кроме того, на форуме представят свои доклады: председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара; министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев; член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк Оксана Смирнова-Крелль, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент» Сергей Дунаев, вице-президент и руководитель блока «цифровой бизнес» Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

Замгендиректора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов

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Регистрация и материалы CNews FORUM 2017 доступны по ссылке.