Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга

Сотовая связь в России значительно подорожала с октября 2016 г., а индекс доступности связи в целом по стране вырос с 6,5 до 6,8. Рост индекса обусловлен отчасти медленным увеличением доходов россиян. Связь же дорожает из-за грядущей отмены внутрисетевого роуминга, использования операторами иностранной техники и возросшего потребления мобильного интернета.

В России дорожает связь

Сотовая связь в России становится менее доступной: по итогам первого полугодия 2017 г. абонплата за самый дешевый тариф составила у разных операторов в среднем 268,5 руб. в месяц, что на 15% дороже, чем в октябре 2016 г. Речь идет о минимальном пакете услуг, который включает в себя голосовую связь и от 1 ГБ интернет-трафика. К таким выводам пришло информационно-аналитическое агентство Content Review которое совместно с компанией «Вымпелком» исследовало тарифы российских сотовых операторов.

Чтобы рассчитать среднюю абонплату, исследователи проанализировали тарифы Smart mini и Smart от оператора МТС, «Всешечка» и «Все 1» от «Билайна», Включайся.Пиши от «Мегафона» и «Мой разговор» от Tele2. Также принимались в расчет тарифы крымских операторов «К-Мобайл», «Волна мобайл», «Крым Телеком» и «СевМобайл».

Индекс доступности связи

На основании средней абонплаты и средней зарплаты граждан исследователи рассчитали для каждого региона России индекс доступности связи на 2017 г. В целом по стране этот показатель равняется 6,8, в то время как в 2016 г. составлял 6,5. Чем выше индекс, тем менее доступна населению страны сотовая связь. Даже с выросшим индексом Россия все еще входит в число стран с самой дешевой мобильной связью.

В России дорожает сотовая связь и растет индекс ее доступности

Регионом с самой дешевой связью оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь индекс доступности связи составляет 3,3. Он продемонстрировал рост по сравнению с 2016 г., когда равнялся 2,8. Второе место по дешевизне связи занимает Москва, где индекс не изменился с 2016 г. и равен 4,0. Также в первую пятерку входят Тюменская область с индексом 4,3, Чукотский автономный округ с показателем 4,4 и Магаданская область, где индекс равен 4,5.

Больше всех платят за сотовую связь жители Брянской области и Республики Дагестан — в обоих регионах индекс доступности составляет 13,3, в то время как в 2016 г. равнялся 12,0. Также в топ-5 по дороговизне связи входят Ивановская и Кировская область с индексом 12,4 и Саратовская область с показателем 12,2.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, в некоторых регионах резкий рост индекса вызван не собственно подорожанием связи, а тем, что доходы населения увеличиваются медленнее, чем растут тарифы. Такая ситуация сложилась в Ивановской области и Алтайском крае. Одновременно связь стала значительно доступнее в Волгоградской, Новосибирской областях и на Камчатке.

Причины подорожания связи

Content Review объясняет рост цен на мобильную связь несколькими причинами. При строительстве сотовых сетей используется зарубежная техника, закупка которой обходится тем дороже, чем слабее позиции рубля по отношению к мировым валютам. Кроме того, рост тарифов продолжается в 2017 г. отчасти потому, что операторы сумели сдержать резкий скачок цен в 2014 г.

Также рост тарифов подстегивается возможностью скорой отмены внутрисетевого роуминга, которой добивается Федеральная антимонопольная комиссия (ФАС). Борьба ФАС с сотовыми операторами по этому вопросу недавно вошла в решающую стадию. Однако еще до этого компании начали готовиться к возможной отмене роуминга, постепенно повышая тарифы за счет равномерного распределения на всех абонентов доплаты за роуминг. Например в группе тарифов «Все» оператора «Билайн» нет доплаты за внутрисетевой роуминг по России. Такая доплата предусмотрена только в Крыму — она составляет от 1,5 рубля за минуту.

Помимо этого, Content Review отмечает, что у российского абонента изменилась схема потребления услуг связи — им стало требоваться больше мобильного трафика. В связи с этим операторы изменили пакеты услуг, расширив в них объем предоставляемого трафика. Это привело к повышению цен на пакеты услуг.